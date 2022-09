***El auditorio de la alcaldía de Girardot reunió en sus instalaciones más de 80 profesionales en el área de comunicación para realizar su proceso de enseñanza aprendizaje***

Ciudad MCY.– Un fin de semana lleno de experiencia y enseñanzas se vivió este sábado 17 y domingo 18 en el auditorio de la alcaldía de Girardot, debido a la realización del curso denominado “Locución y oratoria, producción independiente Prensa, Radio, Televisión, oratoria y comunicación eficaz” de la mano de Rafael García Flores, presidente del Colegio Nacional de Locutores; Rafael García Sánchez, director general del Colegio Nacional de Locutores y Diego Ortiz presidente Vida Visión Radio 89.7 FM.

Este curso tuvo una asistencia de más de 80 personas quienes contaron con 16 horas académicas en las que desarrollaron el temario que incluyó locución, historia de la primera emisora en Venezuela, reglamento de radiocomunicaciones, ley de ejercicio del periodismo, la ley de responsabilidad social en radio y televisión, ley de ejercicio del periodismo, inicios de la locución, diferentes formas de cómo ser un buen locutor, producción nacional independiente, como lograr buenos resultados en una negociación, oratoria, la comunicación eficaz y diferentes ejercicios prácticos.

El día sábado el encargado de dar sus conocimientos a los presentes fue el presidente del Colegio Nacional de Locutores el profesor Rafael García Flores que cuenta en su haber con más de 60 años de experiencia en el área de los medios de comunicación social como locutor, reportero, actor de teatro, cine, productor, director de radio y televisión, premio Guiness World Récord por transmisión de Radio ininterrumpida en 1978.

Flores en su ponencia compartió experiencias y conocimientos, dejó marcado en la asistencia que “todos como seres humanos somos locutores, es una habilidad que todos poseemos pero pocas personas la desarrollan, tuve la dicha de poder vivir la época de oro de la locución venezolana en los años 40, 50, 60, 70, y 80”.

El domingo por segundo día consecutivo el encargado de abrir la programación y compartir con los presentes fue el pastor Diego Ortiz, quien comenzó agradeciendo a Dios por permitir la oportunidad de estar con los presentes y hablando un poco de la ideología filosófica con respeto a la cristiandad y la relación que tiene la oratoria con la religión; para luego darle paso al profesor Rafael García Sánchez con la parte de La Oratoria, comunicación eficaz y Neuro Oratoria, con una serie prácticas y ejercicios.

Asimismo, el director general del Colegio Nacional de Locutores, Rafael García Sánchez, aseguró que, “Hemos desarrollado una labor extraordinaria este fin de semana, este es el comienzo de una gira de cursos que estaremos haciendo por todo el país”.

“ya tenemos confirmado Carabobo, Yaracuy, tenemos una agenda bien apretada con esto, para hacer gira 2022 y 2023, el desarrollo del curso ha sido extraordinario, la recepción de la gente ha sido fantástica”.

TESTIMONIO DE ORADORES

Adriana Sánchez

“Yo vengo de Valencia, esto ha sido una experiencia muy gratificante, me ha gustado mucho, la intervención del profesor Rafael García Flores, contando todos esos tips de producción, radio, locución y toda su experiencia, el segundo día fue más dinámico y practico con esos ejercicios, dinámicas de la voz, técnicas de vocalización, la respiración ya que todos son puntos importantes para poder comunicarnos de una manera eficaz”.

Isaac Blonder

“De verdad que disfruté mucho este taller, conocí a muchas personas muy buenas de corazón, que me lo demostraron durante estos dos días, solo me queda agradecer a los profesores por sus meritos y por compartir sus conocimientos, me hacen sentir animado, e inspirado”.

Jesús Blanco

“Estamos realizando el curso de radio y televisión a nivel de locución y oratoria; con los profesores Rafael García Flores, Rafael García Sánchez y el pastor Diego Ortiz, me ha parecido muy importante, he aprendido y aclarado mis dudas en referencia al tema, esto me permite desarrollarme como persona y profesional”.

Nayreth Barreto

“Para mis estos dos días han sido muy gratificantes, porque me han ayudado no solo a cómo debo desenvolverme profesionalmente sino también como persona, ya que a pesar de que estudie comunicación social, sufro de miedo escénico, y acá he nutrido mis conocimientos para crecer, y poder desenvolverme y así transmitir un mensaje que le deje algo a los demás”.

FaranduMárquez