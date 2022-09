***La recuperación de la piscina olímpica y la fosa de saltos ornamentales permite nuevamente que el semillero de la natación en la región resurja teniendo un espacio digno y cónsono para que puedan desarrollar sus habilidades y destrezas en la disciplina que volverá a posicionarse en los mejores lugares del ranking nacional e internacional.***

CIUDAD MCY.- Recientemente se evidenció un gran logro en materia deportiva en la entidad aragüeña, que involucró el complejo de piscinas del Polideportivo Las Delicias de Maracay, tras la recuperación de la piscina olímpica y la fosa de saltos ornamentales, que estuvo fuera de servicio por aproximadamente 5 años y que motivo a la fuga de talentos y la paralización de la masificación en aras de seguir cultivando el semillero.

La rehabilitación y acondicionamiento de dichos espacios han servido hasta el momento, para brindar atención y soluciones a los deportistas que hacen vida activa en las diferentes disciplinas acuáticas como son la natación, natación terapéutica, natación subacuática, nado sincronizado, saltos ornamentales, polo acuático, aguas abiertas, AcuaGym, triatlón y CrossFit, estas dos últimas incluidas como disciplinas no acuáticas, pero adaptándolas a la misma.

Abelardo Ojeda presidente del Complejo de Piscinas del Polideportivo Las Delicias y presidente de piscinas Abel, explicó que la reciente apertura del complejo de piscinas ha propiciado que muchos atletas se reencuentren nuevamente con las piletas y retomen los entrenamientos, además de captar nuevos talentos a la práctica de los diferentes deportes acuáticos, para así devolverle el brillo a esta disciplina en la entidad.

Ojeda destacó, que con la intención de conocer el nivel y la evolución que han tenido los atletas en los deportes acuáticos en Aragua, el pasado fin de semana se realizó el I Festival de Habilidades Acuáticas en el Complejo de Piscinas del Polideportivo de Las Delicias, donde participaron cerca de 148 atletas de los Clubes Élite, Titanes y Ruta 66, quienes fueron evaluados en cuanto a rendimiento y desarrollo deportivo, así como también en habilidades y destrezas adquiridas por los atletas que recientemente se han incorporado a la práctica de estos deportes.

Ojeda también resaltó, que el trabajo de masificación se viene fortaleciendo con la mira de cultivar el semillero y alimentar las diferentes selecciones regionales en los diferentes deportes acuáticos, a fin de volver a tener presencia en las diferentes selecciones nacionales que representen al país fuera de las fronteras nacionales, tal y como era hace una década atrás.

“Ahorita estamos trabajando la masificación y distribución de los atletas. En nado sincronizado tenemos a 8, en polo acuático tenemos a 9, en saltos ornamentales estamos iniciando con la captación y tenemos a 3. Poco a poco queremos ir masificando las aguas abiertas. En el acuagym tenemos un aproximado de 22 personas”, enumeró Ojeda.

El proceso de inscripción se lleva a cabo de martes a viernes de 8 am a 5pm, solo se requiere de 2 fotos tipos carnet, constancia de niño sano o adulto sano, partida de nacimiento o cédula de identidad, además de una colaboración con fines de autogestión correspondiente a 10$ de inscripción y 20$ de mensualidad.

“Nosotros en el complejo de piscina hacemos un estudio minucioso de cada uno de los atletas que se inscriben en el deporte acuático específico. Para ello, tratamos de recopilar y enlazar todos los clubes en la entidad aragüeña, para así manejar una sola línea de trabajo”, explicó el actual administrador del complejo acuático.

Actualmente, se maneja una matrícula de 142 atletas hacen vida deportiva en el lugar, en diferentes, categorías, modalidades y estilos, incluyendo personas con capacidades diferentes que van desde iniciación hasta atletas federados y máximos que compiten en campeonatos nacionales y estadales, con el fin único de consolidar altos niveles de excelencia.

“Lo primero que observamos son las cualidades, el desenvolvimiento en el agua, la resistencia, si le teme al agua, el porte, la elegancia, entre otros aspectos”, expresó.

CAMPEONATO ESTADAL DEL 1RO DE OCTUBRE

El próximo 1ro de octubre se realizará el Campeonato Estadal de Natación, donde se invita a la participación de todos los clubes del estado Aragua, para hacer un estudio y un sondeo en cuanto al nivel deportivo. Hasta el momento se manejan varios nombres de nadadores. La idea es medir su crecimiento en cuanto a las habilidades y calcular su proyección deportiva.

Gabriel torres, nadador (Iniciación)

“Me siento bien practicando natación. Me gusta mucho nadar, ya que anteriormente había nadado cuando era pequeño, pero tuve que retirarme y nuevamente estoy aquí. He participado en algunas competencias y he ganado algunas medallas. Me sentí feliz cuando obtuve medalla y mi familia también”.

Albany Ojeda, nadadora (Iniciación)

“Me gusta nadar. No ha ido a ninguna competencia aún, pero muy pronto acudiré. Estoy apenas iniciándome en la natación y me siento feliz. Espero poder ganar medallas y nadar lo mejor posible”.

Wyatt Arnal nadador (Avanzado)

“Me gusta todo de la natación. Nado desde pequeño y siempre he querido nadar. Participé en el festival pasado y me estoy preparando para ir al estadal. Me gusta el estilo crol y libre. Mi resistencia es de 25 y 50 metros”.

ANDREÍNA LEÓN