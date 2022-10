Gobernadora Karina Carpio reinauguró el gimnasio Luis Pacheco

***Durante la reapertura del gimnasio la mandataria regional, señaló que desde la madrugada han estado recorriendo varios municipios para atender el tema de las lluvias***

Ciudad MCY.- Con la finalidad de seguir recuperando espacios para la recreación y el deporte, la Gobernadora de Aragua Karina Carpio, reinauguró el Gimnasio Cubierto Luis Pacheco, en el municipio Francisco Linares Alcántara.

En este evento, la mandataria regional estuvo acompañada del alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, Johenderson González, de Luis Pacheco, reconocido deportista aragüeño, a quien rindieron honores por su destacada trayectoria deportiva y de un nutrido grupo de jóvenes deportistas que hacen vida en estos espacios.

Carpio manifestó su orgullo de ser la Gobernadora de Aragua, porque, «En Aragua tenemos minas, canteras, tenemos tantas cosas que podemos desarrollar, Aragua es la cuna del deporte, la cuna de la revolución, aparte de es nuestro estado tiene una gran carga histórica, pero de verdad, verdad, lo más importante que tiene este territorio son sus hombres y mujeres, no hay duda del calibre moral que tiene este estado y este municipio», dijo la mandataria regional.

Además aplaudió la iniciativa de rendir tributo en vida a este destacado deportista: «Los reconocimientos tienen que hacerse cuando estamos vivos, no esperemos que suceda algo, cuando vi gimnasio Luis Pacheco, pensé que no estaba vivo y lo tengo aquí a mi lado, recibiendo este bonito reconocimiento, eso es lo bonito de este momento el reconocimiento de la gente, el aplauso, porque nada se hace cuando no estamos, para que quiero yo una flor cuando yo no esté, para que quiero que me digan que me aman cuando ya no estoy, el amor, el abrazo lo necesitamos aquí, el amor es la masa que mueve al mundo», reflexionó.

También anunció que para Fundocoropo viene algo muy importante, una orientación presidencial.

Todo esto forma parte de las 3RNet, «el Renacimiento, en nombre del presidente de la República Nicolás Maduro, extiendo mis palabras de amor y orgullo a esta juventud deportista, cuenten conmigo como gobernadora de Aragua, ustedes me necesitan, pero yo no soy nada sin ustedes, que son los líderes del futuro».

Atención al tema de las lluvias

Durante su alocución, la máxima líder de Aragua, relató que desde la madrugada se encuentra en los municipios, inspeccionando y atendiendo la emergencia del tema de las lluvias, «Ustedes saben lo susceptible que es el estado Aragua, con el tema de las lluvias, pero gracias a ese trabajo intenso, preventivo que se realiza desde hace 5 meses con los alcaldes y alcaldesas del estado Aragua, se han evitado situaciones muy dramáticas.

Refirió que cada municipio tiene su particularidad, «En Santos Michelena está el alcalde Pedro Hernández, atendiendo la afectación de las viviendas, atendiendo a su territorio y nosotros como gobierno regional también estamos atentos a esta emergencia»

Por otra parte, refirió que el Presidente Maduro todos los días les da lineamientos para saber cómo están los municipios, con el tema de las lluvias, que está pasando que están haciendo, así como también está pendiente de las mujeres, los adultos mayores, en fin, está pendiente de su pueblo.

Narró que durante esta contingencia pudo ver mujeres con palas quitando la basura, «esto forma parte del amor, la esperanza, pudimos ver tanta necesidad, sin embargo, el municipio Santos Michelena ha madurado, la gente nos pedía molesta y mis lágrimas no se pueden contener, cuando veo que no puedo cumplir con las necesidades de todos, aquí hay una mujer que llora, que siente temores, las lágrimas me corrieron, pero mi fortaleza son ustedes el pueblo, los alcaldes, trabajando como un solo gobierno, sin división para consolidar ese estado con aroma de mujer, esas mujeres de la Patria guerreras que día a día salen a trabajar por levantar a sus hijos».

Reina Betancourt