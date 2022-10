CIUDAD MCY.- Las mesas de diálogo entre el Gobierno de Ecuador y los movimientos de pueblos originarios agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) concluyeron los diálogos, según dijeron autoridades gubernamentales este miércoles.

Se produce luego de que los 90 días de plazo para buscar acuerdos entre el Ejecutivo y las agrupaciones, que lideraron el paro nacional de junio, terminan esta semana.

Para el viernes está previsto un cierre simbólico de las mesas y el ministro de Gobierno ecuatoriano, Francisco Jiménez, se apresuró a celebrar esta mañana los resultados del diálogo.

Hasta el viernes pasado había seis mesas de diálogo que lograron sellar acuerdos firmados: Banca pública y privada, Energía y recursos naturales, Fomento productivo, Control de precios, Seguridad y justicia y, derechos colectivos.

Hasta esta semana, las mesas de educación superior y de salud mantuvieron reuniones, aunque no ha trascendido que hayan concluido su trabajo, mientras que la de derechos laborales apenas se instaló.

La primera en instalarse, sobre la focalización de los subsidios a los combustibles, sigue sin llegar a ninguna conclusión y sesionará por última vez el jueves.

Las primeras seis mesas en cerrar alcanzaron 87 acuerdos firmados. De ellos, 54 se concentran en cinco mesas. Y la lista más grande está en la mesa de seguridad y justicia, con 33 puntos pactados a los que el Gobierno ofrece respuesta.

Sin embargo, la dirigencia de la Conaie no está satisfecha, porque hay acuerdos firmados que no se han ejecutado y puntos álgidos que no han tenido respuesta.

El Gobierno ecuatoriano y el sector indígena suscribieron el pasado 30 de junio el Acta por la Paz, un acuerdo al que llegaron ambas partes tras 18 días de paro nacional provocado por las demandas del sector indígena para solucionar reclamos, que durante años fueron desoídos por el Ejecutivo.

TELESUR