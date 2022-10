***Durante el encuentro con los medios de comunicación de la región, la bailarina reconoció las bondades del estado Aragua y del imponente Teatro de la Ópera***

CIUDAD MCY.- A propósito de los 72 años de Danzas Venezuela, una de las bailarinas más influyentes de Venezuela, Yolanda Moreno, brillará este viernes en el imponente Teatro de la Ópera de Maracay (TOM), con un espectáculo inspirado en una gran variedad de coreografías, tanto de la bailarina del pueblo venezolano, como de otros coreógrafos que integran la reconocida agrupación dancística.

El anuncio lo dio a conocer la reconocida bailarina durante una rueda de prensa realizada en el lobby del emblemático Teatro de la Ópera de Maracay, donde expresó sentirse muy emocionada de visitar las instalaciones de este teatro, al que considera “hermoso” por su majestuosidad, además del original diseño de su infraestructura, que considera “fue hecho pensando en la comodidad del artista y en el disfrute del público en general”.

Durante este ameno encuentro con los medios de comunicación social, la danzarina venezolana acotó que la idea es darle un poquito de alegría al ambiente, que está un poco triste por esta tragedia que nos conmovió a todos. “Este será un espectáculo lleno de mucho colorido, especialmente porque es aquí en el Teatro de la Ópera de Maracay, creo que es uno de los teatros más bellos del país, sin nada que envidiarle a los mejores teatros del mundo, es un espectáculo lleno de color, con nuevas creaciones, que forman parte de la compañía Danzas Venezuela”, expresó Moreno.

La reconocida artista informó que alrededor de 47 bailarines se trasladarán desde Caracas para dejar huella en Aragua. “Ha sido un gran trabajo, por eso yo espero que el público aragüeño venga, porque nuestro espectáculo es hecho para grandes masas, el pueblo necesita espectáculos como éste y es lo que tenemos, aquí no se trata de las grandes ganancias, lo más satisfactorio para nosotros es el aplauso y la asistencia del público”, aseveró.

Asimismo, detalló que este magno evento contará con la gran participación de bailarines, músicos, coreógrafos y cantantes, que no son tan reconocidos pero son poseedores de un gran talento dancístico y musical. “En nuestro equipo contamos con unos cantantes poseedores de un gran talento”, señaló la insigne bailarina nacional.

“Me siento orgullosa porque Dios me ha dado esta energía para seguir batallando y luchando, por nuestra cultura, y seguir enalteciendo nuestra danza, a pesar de que la juventud ha cambiado, no podemos perder nuestra venezolanidad, no es posible que le brindemos mayor importancia a lo que viene de afuera, sin embargo yo trato de que todos limpien sus ojos. No puedo aceptar que en un espectáculo venezolano, tengan tantas canciones en inglés, esto se trata de representar las danzas de nuestro país”, expresó Moreno.

Asimismo, explicó que la danza nacionalista tradicional viene del pueblo, “de nuestra manera de ser, de nuestras costumbres, de nuestra manera de hablar y de hacer las cosas, de eso se trata nuestra danza nacionalista, es transformar lo sencillo en algo grande, a través de la danza llevarlo a los grandes escenarios, no solo a Venezuela, sino a nivel mundial”, puntualizó.

A su vez, la “Bailarina del Pueblo” recordó experiencias vividas durante sus 72 años de trayectoria artística, con destacados personajes de la danza como William Palencia; así como bailarines de Caracas, Carabobo y Aragua.

Con la firmeza, sencillez y franqueza que le caracteriza, manifestó su orgullo al decir que ya ha formado 10 generaciones y que este espectáculo contará con muchas sorpresas para el público aragüeño.

REINA BETANCOURT