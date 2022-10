***Distintas instituciones del estado participaron para brindarle al pueblo atenciones integrales de calidad

CIUDAD MCY.- Gracias al trabajo mancomunado por parte del gobierno nacional, regional y municipal, diferentes jornadas integrales se han realizado en Las Tejerías con el propósito de atender a todas las familias afectadas.

En las comunidades de El béisbol con 621, Castor Nieves Ríos con 448 y Barrio Bolívar 182 familias fueron las atendidas con jornadas de Salud Integral, Campo Soberano dónde las personas pudieron recibir atención médica en el área de odontología, pediatría, medicina general, dermatología, oftalmología, ginecología y medicamentos totalmente gratis.

A su vez, se hizo distribución gratuita de combo proteico a través de un censo con los jefes de UBCH y de calle, así como también la venta de productos a precios solidarios.

La gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, realizó un recorrido en compañía del alcalde del municipio Santos Michelena, Pedro Hernández dónde pudieron observar el despliegue de todas las instituciones del estado trabajando para el pueblo.

«Aquí está participando el Instituto Nacional de Nutrición (INN), Misión Alimentación, Parto Humanizado, Misión Nevado, Gran Misión Vivienda Venezuela, Misión Ribas, Amor Mayor, recreación, sector salud con atenciones médicas, entrega de medicamentos y todas las instituciones del estado para otorgarle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible», aseguró Carpio.

De igual forma, comentó que se está trabajando sin descanso para garantizar la tranquilidad a los aragüeños. «La misma atención que estamos realizando aquí en Las Tejerías es el mismo trabajo que se está llevando a cabo en el municipio Girardot en El Castaño, nuestro pueblo nos necesita y aquí estamos trabajando de manera articulada con los alcaldes, gobernadores de otros estados y del presidente de la República, Nicolás Maduro que ha estado muy pendiente del estado Aragua».

Por su parte, el alcalde del municipio Santos Michelena, Pedro Hernández, informó que aún continúan los trabajos de limpieza y remoción de material sólido y vegetal así como también la entrada de alimentos preparados para la comunidad.

«Tejerias renace con más fuerza, agradezco al presidente de la República Nicolás Maduro por todo el apoyo brindado, somos un solos gobierno que trabaja de manera articulada», indicó Hernández.

La comunidad disfrutó de todas las actividades recreativas y deportivas para el sano esparcimiento aportando la mayor suma de felicidad posible.

JORNADA DE SALUD

Esta gran movilización contó con las especialidades de pediatría, medicina general, ginecología, entrega de medicamentos, vacunación, entre otros. También se realizó pesquisa de diabetes, hipertensión, atención al ciudadano.

Por su parte la señora Adriana Pérez, manifestó que acudió al servicio odontológico, asegurando que le brindaron una excelente atención, “Nos atendieron bien, me hicieron limpieza de dientes, la doctora especificó algunas cosas que me tienen que hacer en la dentadura.

Los habitantes de esta población se manifestaron agradecidos por esta gran jornada que les garantiza una atención gratuita y de calidad, especialmente los que se vieron afectados por la gran tragedia producto de los fuertes aguaceros.

La señora Lupe Jackelin Cruz, me parece excelente, desde la tragedia nos han ayudado y apoyado con las proteínas, es una gran bendición lo que ha hecho el gobierno, es pero que nos sigan apoyando de esta manera.

Rosmary Agüero, gracias a Dios y a todos los organismos que participaron para brindarnos esta ayuda, todo está barato, en esta tragedia salió afectada mi abuela y aquí estamos nosotros con ella ayudándola, estamos agradecidos con toda la atención que nos han prestado durante esta gran emergencia.

Carlos Castillo, todas las ayudas que nos han brindado han sido buenas, no podemos quejarnos, soy uno delos damnificados, aún conservo mi casa, pero lo perdí todo y hasta los momentos ha sido una excelente ayuda.

YenimarSegobia, es algo que nos beneficia porque como todos saben muchos delos que estamos aquí en Tejerías, perdimos todo hasta nuestro trabajo, soy damnificada me parecen buenos los precios, porque aquí hay comerciantes que en vez de ayudar lo que hacen es empeorar la cosa, eso no me parece justo porque mucho no tenemos trabajo y debemos ser solidarios, prácticamente estamos parados porque muchos de los que trabajábamos en la zona industrial ya no tienen trabajo, veo que estas jornadas son necesarias.

Anaís Rondón / Reina Betancourt