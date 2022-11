CIUDAD MCY.- Venezuela participa en el Informe del Consejo de Derechos Humanos ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La información la dio a conocer la Misión Permanente de Venezuela en la ONU en su cuenta en la red social Twitter.

«Venezuela participa, en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU, en debate sobre el Informe del Consejo de DDHH ante la Asamblea General, reafirmando prioridad de promover y proteger todos los derechos humanos, sin distinción de categorías ni dimensiones», indicó.

El encargado de declarar fue el embajador Alterno de Venezuela ante la ONU, Joaquín Pérez Ayestarán, quien ratificó el compromiso de dicho grupo y del país en dialogar y cooperar en el tema de los DDHH.

Además, «resaltó la importancia de observar los principios de objetividad, imparcialidad, no selectividad, no politización y no confrontación».

Prensa AVN