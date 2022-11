CIUDAD MCY.- Gracias a las políticas de protección social al pueblo instruidas por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, y ejecutadas en el estado Aragua por la gobernadora Karina Carpio, los pobladores del municipio José Rafael Revenga pudieron adquirir medicamentos con un 50 % de descuento en comparación con las cadenas privadas de farmacia.

Este operativo tuvo lugar en las adyacencias de la sede de la Casa de la Cultura Poeta Pedro Rafael Buznego, ubicada en la población El Consejo, y en la misma se expendieron medicamentos pediátricos, analgésicos, hipertensivos, antiinflamatorios vitaminas para adultos y niños, tratamientos para la Diabetes y el Parkinson, entre otros.

Es este sentido, el doctor Anier Borges, director municipal de Salud en Revenga, señaló que este operativo fue articulado entre la Gobernación de Aragua, Ministerio del Poder Popular para el Comercio Nacional (Mippcon) y la Alcaldía de Revenga. “Estamos gestionando para que la unidad de la Farmacia Móvil Comunitaria se traslade hasta la zona de Sabaneta, para así llevar el servicio y la posibilidad de adquirir las medicinas a muy bajos costos” agregó.

Por su parte, Henry Hernández, farmacéutico encargado de la unidad de Farmacia Móvil, informó que en esta ocasión el equipo multidisciplinario que se trasladó hasta El Consejo, para la realización de este operativo, estuvo integrado por 10 personas. Asimismo, reveló que todo este personal está coordinado por la Gobernación de Aragua y el Ministerio del Poder Popular para el Comercio Nacional (Mippcon).

Mencionó además que este tipo de operativos son desarrollados en toda la región aragüeña, con el firme objetivo de brindar atención de calidad a toda la población.

Ciudadanía favorecida y complacida

Por su parte, los pobladores de El Consejo y zonas aledañas, manifestaron sentirse satisfechos con la realización de estos operativos ya que gracias a los mismos, pudieron adquirir sus medicamentos para sus distintas patologías.

Así lo señaló el señor Pablo Arturo Corsiny, quien pudo adquirir dos blíster de pastillas de Ibuprofeno, “gracias a este operativo pude comprar estos medicamentos, los cuales en las farmacias privadas me hubieran costado mucho dinero y no hubiera podido comprarlos la cantidad que compre hoy. Porque en las farmacias privadas cada blíster me sale en 18 bolívares y aquí los dos me salieron por 21 bolívares”, puntualizó.

Prensa alcaldía de Revenga