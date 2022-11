** La Sala Digital donada por la Fundación Telefónica Movistar está ubicada los espacios de lo que será la futura Escuela de Medios y Comunicación destinada para la formación de jóvenes en cine, televisión, radio y redes sociales

CIUDAD MCY.-Inces y la Fundación Telefónica Movistar renuevan convenio de cooperación institucional con la inauguración de una Sala Digital en los espacios de lo que será la futura Escuela de Medios y Comunicación ubicada en el piso 7 del edificio sede de la avenida Nueva Granada, un proyecto que forma parte de los acuerdos suscritos que ambas instituciones mantienen desde hace un año.

Este acuerdo refuerza la importancia de la cooperación entre las instituciones públicas y empresa privada destinada a la formación integral de la juventud a fin de avanzar hacia sociedades con ventajas tecnológicas.

En la actividad de apertura de la Sala Digital estuvo presente Wuikelman Angel; asimismo, Edgar Blanco, Viceministro del Mpp para el Trabajo, José Luis Rodríguez Zarco presidente de la Fundación Telefónica, Luis Cacho López consejero cultural de la Embajada del Reino de España y Ana María Mancera gerente general de Fundación Telefónica.

La Sala Digital Movistar cuenta con equipos de computación e internet de alta velocidad con acceso a la plataforma de aprendizaje Conecta Empleo que enlazará con un catálogo ampliado de 32 cursos en línea, además los participantes podrán recibir clases teórico-prácticas vinculadas al plan de estudio de la Escuela de Medios y Comunicación Digital.

Para José Luis Rodríguez Zarco, presidente de la Fundación Telefónica Movistar en Venezuela, se trata de un acto importante porque está orientado para la educación y para la juventud.

“Todos los eventos de la pandemia han acelerado la digitalización de la sociedad, lo que esperábamos que se produjera en diez años, acaba de suceder en dos. Por ello, las sociedades que no se digitalicen o no apliquen las nuevas tecnologías se van a quedar en el pasado, pero esto no aplica para Venezuela porque, tanto los privados, como las instituciones del Estado, no lo van a permitir”.