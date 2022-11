CIUDAD MCY.- El secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Sacha Llorenti, evaluó este viernes los proyectos de complementariedad económica, para fortalecer la cooperación del mecanismo.

La revisión se realizó en el marco de la VI Conferencia de Cooperación Internacional de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), que tiene por sede a La Habana, Cuba.

En su cuenta de la red social Twitter, el mecanismo de integración latinoamericano y caribeño mencionó el encuentro con el ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca, y el presidente del Banco del Alba, Raúl LiCausi.

Durante su estancia en la isla caribeña, Llorenti dialogó también con el ministro de Finanzas de Santa Lucía, Hon Wayne Girard, con quien coincidió en la importancia de fortalecer el ALBA-TCP, con énfasis en el tema de medicinas y alimentos.

