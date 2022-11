CIUDAD MCY.- El vicepresidente sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñañez, realizó este lunes la presentación del libro «La era del conspiracionismo» del autor Ignacio Ramonet, Como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2022 que se realiza en los espacios de la Galería de Arte Nacional (GAN).

Ñañez, indico que «es un trabajo de investigación, valiente, esclarecedor que va mas allá de los propios hechos».

Explico también que el tomo narra el asalto al capitolio y permite analizar tres crisis que enfrenta la sociedad.

«La crisis epistémica, no existe la verdad, no hay una verdad científica, no hay verdad histórica, no hay una verdad política, y por lo tanto lo que sucede es un estado generalizado de exepticismo» comentó el vicepresidente sectorial de comunicación.

#15Nov @luchaalmada la presentación del libro «La era del conspiracionismo» del autor Ignacio Ramonet, parte de las actividades de la Filven 2022 https://t.co/soklqR2cjL #VamosALaFilven2022 pic.twitter.com/vrJHTE4jz3 — La Radio del Sur (@laradiodelsur) November 15, 2022

Otro de los puntos al hizo referencia fue sobre «La crisis política manifiesta en el asalto al capitolio como la crisis de la democracia, por lo tanto las instituciones democráticas pasan hacer abolidas por la tiranía del sujeto empoderado, sujeto que ya no creen una verdad y por lo tanto no pertenecen a ningún grupo sino a una pequeña tribus que se siente amenazada por todo lo que no la reconoce».

Finalmente describió que la edición narra que «la crisis de la Información, una crisis articulada por la era digital, el momento en que se descree de todo órgano oficial, comunicacional o institucional y se empieza a viralizar a que cada hombre imponga su criterio, su opinión y su deseo como la verdad absoluta».

Cabe destacar que la FILVEN 2022 se realizará del 10 al 20 de noviembre, donde el público disfrutará de más de 600 actividades y conocerá a expositores latinoamericanos de Argentina, Colombia, Perú y Cuba y contará con exponentes de España y África, siendo este último el homenajeado.

