CIUDAD MCY.- El director de orquesta Gustavo Dudamel fue nominado a los premios Grammy 2023 en la categoría de Mejor interpretación de orquesta, por «Dvořák: Symphonies Nos. 7-92» junto con la Filarmónica de Los Ángeles.

El venezolano se disputará el gramófono con Doug Perkins, y Músicos del Departamento de Música de Cámara de la Universidad de Michigan y Conjunto de Percusión de la Universidad de Michigan por «Sila – The Breath Of The World»; Christopher Rountree y Wild up, por «Eastman: Stay On It»; John Williams y la Orquesta Filarmónica de Berlín por «The Berlin Concert», y Michael Repper y la Sinfónica Juvenil de Nueva York por «Obras de Florence Price, Valerie Cole and Jessie Montgomery».

La ceremonia de la 65 edición de los premios Grammy se celebrará el 5 de febrero de 2023 en Los Ángeles, Estados Unidos.

Latinos nominados a los Grammy 2023

La lista de nominaciones se dio a conocer el martes, 15 de noviembre. Entre las categorías se encuentran Mejor álbum pop latino, con las nominaciones de Aguilera, de Cristina Aguilera; Pasieros de Rubén Blades y Boca Livre; De adentro pa afuera, de Camilo; Viajante de Fonseca y Dharma + de Sebastián Yatra.

Como Mejor álbum de música urbana están nominados Trap Cake Vol. 2 de Rauw Alejandro; Un verano sin ti, de Bad Bunny; Legendaddy, de Daddy Yankee; La 167, de Farruko, y The Love & Sex Tape, de Maluma.

Como Mejor álbum de rock latino o alternativo los nominados son El alimento, de Cimafunk; Tinta y tiempo, de Jorge Drexler; 1940 Carmen, de Mon Laferte; Alegoría, de Gaby Moreno; Los años salvajes, de Fito Paez, y Motomami, de Rosalía.

En la categoría Mejor álbum tropical están nominados Pa’lla voy, de Marc Anthony; Quiero Verte Feliz, de La Santa Cecilia; Lado A lado B, de Víctor Manuelle; Legendario, de Tito Nieves; Imágenes latinas, de Spanish Harlem Orchestra, y Cumbiana II, de Carlos Vives.

Además, Bad Bunny fue nominado en la categoría Mejor álbum del año por Un verano sin ti, premio que se disputará con Adele, por 30; Abba por Voyage; Beyoncé por Renaissance; Mary J. Blige por Good morning gorgeous (deluxe); Brandi Carlile por In These Silent Days; Coldplay por Music Of The Spheres; Kendrick Lamar por Mr. Morale & The Big Steppers; Lizzo por Special, y Harry Styles por Harry’s House.

Encanto

La película animada de Disney inspirada en Colombia, Encanto, está nominada por Mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales. El músico venezolano Álvaro Paiva participó en la creación de esta banda sonora.

Se disputa el premio con Elvis, Stranger things temporada 4, Top gun: Maverick y West side story.

El compositor Germaine Franco, de Encanto, también está nominado en Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión). Los otros nominados son Michael Giacchino por The Batman, Hans Zimmer por No time to die, Jonny Greenwood por El poder del perro y Nicholas Britell por la tercera temporada de Succession.

El tema «We Don’t Talk About Bruno» («No se habla de Bruno») de Encanto está nominado como Mejor canción escrita para medios audiovisuales.

