Aragüeños hicieron sus quinielas para el mundial de Qatar

CIUDAD MCY.- Habitantes de la ciudad de Maracay en el estado Aragua, señalaron que van a las selecciones de Brasil, Argentina, Alemania y Holanda, como los países favoritos para ganar este mundial de la FIFA Qatar 2022, el cual tendrá lugar el próximo 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre.

La celebración futbolística será el primer campeonato del mundo realizado a final de año, donde la selección triunfadora va levantar la copa en época decembrina. Por ello, la fanaticada aragüeña espera con ansias la realización del campeonato más grande del mundo y desde la redacción deportiva de Ciudad MCY decidimos salir a la calle a pulsar las opiniones de algunos de los aficionados.

Williams López – 51 años

“Yo le apuesto a cualquier equipo del continente Americano, puede ser Brasil, Argentina o Uruguay. Creo que debemos apoyar a los equipos de la región, porque además tienen buen nivel competitivo”.

Junior Montero – 18 años

“Creo que en esta edición puede ganar Brasil que es un buen representante de Latinoamérica o Alemania por Europa. Ambos son equipos fuertes, grandes y que este mundial está muy bien reforzado. No creo que España se meta en la pelea por el título”

Winder Serrano – 28 años

“Alemania y Brasil son los favoritas a alzar la Copa del Mundo este año. He seguido sus entrenamientos y tienen buenos jugadores. No veo a Argentina entre los finalistas, porque consideró que no tiene el mismo nivel que en años anteriores”.

Jhon Martínez – 17 años

“Creo que Alemania podría ser el campeón. En mundiales anteriores ha logrado buenas participaciones por lo que creo que este año puede convertirse en campeón”.

Robinson Romero – 44 años

“Argentina muestra indicios de ganar el torneo este año. Tiene un gran equipo, buenos jugadores y además es el último mundial de Messi. Además históricamente Argentina siempre hace un buen papel en los mundiales. Un equipo que podría sorprender es África, no deben subestimarse”

Carlos Álvarez – 25 años

“Siempre he sido fanático de Holanda desde muy pequeño y creo que este Mundial ellos podrías llevarse el campeonato. Tienen buen nivel competitivo y están considerados como favoritos. Qatar no creo que llegue a pasar a la siguiente ronda por muy anfitrión que sea”

David Guerrero – 52 años

“Creo que en la final llegarán los mismos equipos de siempre Brasil, Alemania y Francia. Son pocas las veces que vemos un equipo nuevo o diferente en la final del mundo. Por ello, creo que no habrá novedad”

Nelson Hernández – 52 años

“Por el continente latinoamericano veo a Brasil de finalista junto a Alemania como equipo europeo. También veo a Argentina con vistosidad para llevarse la corona, pero no veo a Ecuador como favorito”

ANDREÍNA LEÓN