CIUDAD MCY.- Tras su participación este jueves al Foro Internacional de los Pueblos Indígenas, en el ámbito de la COP27, en Egipto, el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva prometió la participación de los pueblos originarios en su gobierno en Brasil.

«Tengo el compromiso de que Brasil pueda servir también de ejemplo de política de asociación, en que las personas no sean tratadas como de segunda clase. Quiero que los indígenas brasileños participen en la gobernanza de mi país. Por eso estoy creando el Ministerio de los Pueblos Originarios», destacó Prensa Latina

El mandatario electo aceptó que no tiene «representatividad para representar los anhelos de todos los pueblos indígenas de los cinco continentes, ni siquiera tengo conocimiento profundo de la realidad de cada nación indígena en su país».

Asimismo, Lula reconoció que «cuando se reúnen los presidentes de los países ricos, las personas pobres no existen, los indígenas, los negros no existen, la periferia no existe. Porque ese no es un asunto llevado a la mesa de discusión. Cuando veo la solidaridad que está establecida entre los indígenas brasileños y yo, me siento muy orgulloso».

Insistió en el entorno de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), que sesiona desde el 6 de noviembre, que existe una deuda histórica con los indígenas que necesita ser pagada.

«Las personas que gobiernan miran al mundo con una lógica totalmente diferente de la lógica que ustedes miran. En el fondo, el pueblo pobre, los indígenas no son tratados como seres humanos, son tratados como números. No se tienen en cuenta cuando se va a hacer el presupuesto de un país».

Finalmente reafirmó que en 2023 organizará la Cumbre de la Amazonia, con la participación de los países que albergan el bioma.

«El mundo necesita cuidado, agua limpia, bosque preservado, nuestra fauna. Y nadie mejor que los indígenas para cuidar, y sabemos que son responsables de cuidar de casi todos los bosques en el resto del mundo», subrayó