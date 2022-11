Trabajos de rescate y saneamiento ambiental avanzan en Ribas

CIUDAD MCY.- A propósito de los trabajos que se adelantan en el municipio José Félix Ribas, cuyo objetivo es el rescate y saneamiento ambiental de los diferentes espacios para avanzar en la consolidación de un municipio más limpio y libre de contaminación.

El alcalde de este municipio, Juan Carlos Sánchez, orientó la ejecución de trabajos de poda y desmalezamiento, en los alrededores del sector el Portachuelo y saneamiento del vertedero de basura de la comunidad Bella Vista, ubicados en la parroquia Juan Vicente Bolívar Y Ponte, zona Sur del municipio ya mencionado.

Es importante destacar que, dichos trabajos son realizados por diferentes direcciones que integran el gobierno bolivariano del municipio Ribas como: Servicios Públicos y Mantenimiento, Instituto Municipal de Aseo Urbano (IMAUR) junto a la Secretaría del Derecho a la Ciudad; quienes tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las acciones, así como del manteniendo y resguardo de los espacios recuperados.

Elio González, presidente del Instituto Municipal de Aseo Urbano (IMAUR) destacó, “el municipio Ribas merece tener un mejor rostro, áreas verdes y espacios públicos libres de todo tipo de contaminación”, dijo.

Además, resaltó la importancia de la colaboración e inclusión directa de los ribenses y partiendo de ello, González instó a la ciudadanía a formar parte de la solución y no del problema, para ello, los invitó a no arrojar desecho sólido en la vía pública y menos depositar desperdicios en sitios no dispuestos para el mismo.

ACCIONES REALIZADAS

Entre las labores realizadas contemplan la recolección de desechos sólidos, vegetales y escombros, eliminación de vertederos a cielo abierto, embellecimiento del Puente del Portachuelo, velar por el cumplimiento de las rutas de recolección y los sitios dispuestos para la colocación de la basura el día correspondiente y garantizar el mantenimiento y resguardo de los sitios recuperados.

COMUNIDAD AGRADECIDA

Amirca Padilla, líder de comunidad de El Portachuelo, agradeció la gestión del Alcalde Juan Carlos Sánchez por los trabajos que viene realizando en las comunidades de la jurisdicción en especial a la Zona Sur, “Gracias a Dios contamos con un alcalde humilde, trabajador, guerrero, que piensa en las necesidades del pueblo y busca las soluciones para las problemáticas que presentan cada uno de los sectores ribenses”, dijo Padilla.

