CIUDAD MCY.- Se terminó la espera, desde este domingo 20 de noviembre y pese al llamamiento al boycot que sufre desde hace semanas, se paraliza gran parte del mundo con el inicio del Mundial de Fútbol Catar 2022. El balón rodará en el estadio Al Bayt y prenderá la fiesta del balompié en el mundo entero, refieren medios locales.

Gran expectativa hay en el continente americano y en Venezuela por el tema del horario y los 64 partidos.

Sin embargo, los aficionados al llamado «Deporte Rey» podrán disfrutar en su totalidad de la mayor cantidad de juegos posibles, conozca aquí los horarios de cada partido.

Fase de grupos

Domingo 20 noviembre

-12:00 pm A Catar vs. Ecuador (Estadio Al Bayt)

Lunes 21 noviembre

-9:00 am B Inglaterra vs. Irán (Estadio Khalifa)

-12:00 pm A Senegal vs. Países Bajos (Estadio Al Thumama)

-3:00 pm B Estados Unidos vs. Gales (Estadio Ahmad Bin Ali)

Martes 22 noviembre

-6:00 am C Argentina vs. Arabia Saudita (Estadio Lusail)

-9:00 am D Dinamarca vs. Túnez (Estadio Ciudad de la Educación)

-12:00 pm C México vs. Polonia (Estadio 974)

-3:00 pm D Francia vs. Australia (Estadio Al Janoub)

Miércoles 23 noviembre

-6:00 am F Marruecos – Croacia (Estadio Al Bayt)

-9:00 am E Alemania vs. Japón (Estadio Khalifa)

-12:00 pm E España vs. Costa Rica (Estadio al Thumama)

-3:00 pm F Bélgica vs. Canadá (Estadio Ahmad Bin Ali)

Jueves 24 noviembre

-6:00 am G Suiza vs. Camerún (Estadio Al Janoub)

-9:00 am H Uruguay vs. Corea del Sur (Ciudad de la Educación)

-12:00 pm H Portugal vs. Ghana (Estadio 974)

-3:00 pm G Brasil vs. Serbia (Estadio Lusail)

Viernes 25 noviembre

-6:00 am B Gales vs. Irán (Estadio Ahmad Bin Ali)

-9:00 am A Catar vs. Senegal (Estadio Al Thumama)

-12:00 pm A Países Bajos vs. Ecuador (Estadio Khalifa)

-3:00 pm B Inglaterra vs. Estados Unidos (Estadio Al Bayt)

Sábado 26 noviembre

-6:00 am D Túnez vs. Australia (Estadio Ahmad Bin Ali)

-9:00 am C Polonia vs. Arabia Saudita (Estadio Ciudad de la Educación)

-12:00 pm D Francia vs. Dinamarca (Estadio 974)

-3:00 pm C Argentina vs. México (Estadio Lusail)

Domingo 27 noviembre

-6:00 am E Japón vs. Costa Rica (Estadio Ahmad Bin Ali)

-9:00 am F Bélgica vs. Marruecos (Estadio Al Thumama)

-12:00 pm F Croacia vs. Canadá (Estadio Khalifa)

-3:00 pm E España vs. Alemania (Estadio Al Bayt)

Lunes 28 noviembre

-6:00 am G Camerún vs. Serbia (Estadio Al Janoub)

-9:00 am H Corea del Sur vs. Ghana (Estadio Ciudad de la Educación)

-12:00 pm G Brasil vs. Suiza (Estadio 974)

-3:00 pm H Portugal vs. Uruguay (Estadio Lusail)

Martes 29 noviembre

-11:00 am A Países Bajos vs. Catar (Estadio Al Bayt)

-11:00 am A Ecuador vs. Senegal (Estadio Khalifa)

-3:00 pm B Gales vs. Inglaterra (Estadio Bin Ali)

-3:00 pm B Irán vs. Estados Unidos (Estadio Al Thumama)

Miércoles 30 noviembre

-11:00 am D Túnez vs. Francia (Estadio Ciudad de la Educación)

-11:00 am D Australia vs. Dinamarca (Estadio Al Janoub)

-3:00 pm C Arabia Saudita vs. México (Estadio Lusail)

-3:00 pm C Polonia vs. Argentina (Estadio 974)

Jueves 1 diciembre

-11:00 am F Croacia vs. Bélgica (Estadio Ahmad Bin Ali)

-11:00 am F Canadá vs. Marruecos (Estadio Al Thumama)

-3:00 pm E Japón vs. España (Estadio Khalifa)

-3:00 pm E Costa Rica vs. Alemania (Estadio Al Bayt)

Viernes 2 diciembre

-11:00 am H Ghana vs. Uruguay (Estadio Al Janoub)

-11:00 am H Corea del Sur vs. Portugal (Estadio Ciudad de la Educación)

-3:00 pm G Serbia vs. Suiza (Estadio 974)

-3:00 pm G Camerún vs. Brasil (Estadio Lusail)

Octavos de final

Sábado 3 diciembre

-11:00 am 1A vs. 2B (Estadio Khalifa) (49)

-3:00 pm 1C vs. 2D (Estadio Ahmad bin Ali) (50)

Domingo 4 diciembre

-11:00 am 1D vs. 2C (Estadio Al Thumama) (52)

-3:00 pm 1B vs. 2A (Estadio Al Bayt) (51)

Lunes 5 diciembre

-11:00 am 1E vs. 2F (Estadio Al Janoub) (53)

-3:00 pm 1G vs. 2H (Estadio 974) (54)

Martes 6 diciembre

-11:00 am 1F vs. 2E (Estadio Ciudad de la Educación) (55)

-3:00 pm 1H vs. 2G (Estadio Lusail) (56)

Cuartos de final

Viernes 9 diciembre

-11:00 am Ganador 53 vs. Ganador 54 (Estadio Ciudad Educación) (58)

-3:00 pm Ganador 49 vs. Ganador 50 (Estadio Lusail) (57)

Sábado 10 diciembre

-11:00 am Ganador 55 vs. Ganador 56 (Estadio Al Thumama) (60)

-3:00 pm Ganador 51 vs. Ganador 52 (Estadio Al Bayt) (59)

Semifinales

Martes 13 diciembre

-3:00 pm Ganador 57 vs. Ganador 58 (Estadio Lusail)

Miércoles 14 diciembre

-3:00 pm Ganador 59 vs. Ganador 60 (Estadio Al Bayt)

Tercer puesto

Sábado 17 diciembre

-11:00 am Perdedores semifinales (Estadio Khalifa)

Final

Domingo 18 diciembre

-11:00 am Ganadores semifinales (Estadio Lusail).

