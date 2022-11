***Juan Carlos Sánchez aseguró que a lo largo de este año han realizado importantes avances en el marco de las 5 dimensiones de trabajo en los que se enfoca su gestión***

CIUDAD MCY.- Este martes, el alcalde del municipio José Félix Ribas, Juan Carlos Sánchez aseguró durante su participación en el programa Voces de la Política, con Carlos Díaz, transmitido por TeleAragua, que durante su año como alcalde del municipio de la juventud han logrado grandes avances en las 5 dimensiones de trabajo.

Agregó que durante su campaña realizaron el Plan Ideas para Nuestra Ciudad, en el que las comunidades aportaban ideas y propuestas para las mejoras del municipio, y que hoy parte de ellas se están ejecutando.

SERVICIOS PÚBLICOS

El alcalde añadió que han logrado grandes avances en materia de servicios públicos y uno de los más resaltantes es el restablecimiento de agua potable en algunos delos sectores más afectados como lo es Zuata.

“Actualmente está en proceso de recuperación cinco pozos de agua, todos en la parroquia Zuata, porque es una de las más afectadas por el tema del agua. También estamos trabajando en un pozo que tenía 5 años sin funcionar, es decir, que esas personas tenían 5 años sin agua”, dijo Sánchez.

De igual forma, se han notado los avances en el alumbrado público y el mantenimiento vial, “Hasta la fecha hemos colocado casi 2 mil 300 toneladas de asfalto y no hemos colocado más, aunque ya las tenemos pagadas, pero las constantes lluvias nos atrasan”.

Igualmente comentó, que sostuvo reuniones con Vías de Aragua para trabajar en poner operativa nuevamente la planta de asfalto de la entidad, “Estamos haciendo alianzas para pronto hacer la recuperación de la vialidad de la zona industrial de La Mora II, que también ayudará a incentivar la economía productiva”.

También espera que se pueda reactivar el peaje de La Victoria y que parte de la recaudación que se haga allí, “lo propusimos en campaña pueda ser destinado al mejoramiento del Hospital José María Benítez, porque todas las emergencias viales en la ARC terminan en el Hospital de La Victoria”.

SALUD

El mandatario municipal hizo hincapié en el sector de la Salud, indicó que este es uno de los grandes problemas y en los que más está trabajando junto a la gobernadora Karina Carpio, “Realizamos un análisis y atendemos casi de 15 mil personas mensuales en materia medicinas y exámenes especiales, aun nuestro sector salud está muy golpeado por la pandemia, los bloqueos y las sanciones, sin embargo, nuestra gobernadora ha hecho un gran trabajo con la línea de farmacias Con Aroma de Mujer”.

Alegó que están trabajando en restaurar el Hospital José María Benítez, ya que no se encuentra aún al 100%, “Aún no está habilitado la UCIN y algunos quirófanos, la emergencia no está culminada, aunque solo nos faltan detallitos, pero que próximamente será reinaugurada, pero ya nuestra gobernadora visitó el hospital y dispuso un equipo multidisciplinario con los 5 alcaldes del Eje Este y el secretario de gobierno para abocarnos a trabajar en un gran problema del centro asistencial que es las aguas servidas”.

Asimismo, dijo que continuarán trabajando en fortalecer el sistema primario de salud en el municipio, que son los ambulatorios, CDI y consultorios médicos, para así consolidar y garantizar una atención integral a los ciudadanos.

ECONOMIA DEL MUNICIPIO

Por otro lado, Juan Carlos Sánchez habló sobre la economía del municipio destacando la reactivación de la economía, “hemos venido realizando una política que permita incentivar la actividad comercial y productiva de la ciudad, logrando acuerdos y diálogos con los comerciantes”.

El alcalde recalcó que al hablar de incentivo no se refiere a no pagar y no ponerse al día con sus impuestos, “nosotros dependemos de esa recaudación para poder llevar adelante todo los avances que queremos hacer. Los acuerdos son para impulsar su actividades comerciales y mejoren que por ende mejora las recaudaciones”.

DEPORTE Y CULTURA

Hemos recuperado un número importante de canchas y en este momento estamos restaurando 3 en diferentes sectores como Las Mercedes, Zuata, Guacamaya y La Mora. “Se ha hecho dotación a los equipos de las selecciones que estamos trabajando, así como a las diferentes ligas que salen a representar al municipio.

Destacó el gran esfuerzo del Instituto municipal del Deporte, “También es importante la cantidad de personas que hacen caminatas y ejercicio, eso habla mucho de una ciudad saludable y en movimiento”, dijo.

En materia cultural el burgomaestre indicó que aún continúan con celebración de La Llora, “Estamos ahora con los interparroquiales, que es un encuentro que se hacen en la parroquias después del 2 de noviembre”.

Añadió que próximamente estarán trabajando para participar en el Récord Guinness por la manifestación cultural con más bailadores, “Este es un proyecto a futuro con más de 2 mil bailadores”.

Por último, invitó a que participen en el encendido de luces en el Peaje de La Victoria, para cumplir con la tradición de la ciudad, “hicimos trabajos bonitos para que la entrada triunfante a La Victoria sea un espectáculo”.

JENNILET DÍAZ