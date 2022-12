CIUDAD MCY.- Luego de una pausa en las redes sociales, la talentosa y exitosa cantante y abogada venezolana “Kate” vuelve al ruedo musical con el estreno de nuevo sencillo “Todo de Ti”, una canción de género pop romántico que habla del amor a primera vista, de un amor bonito, con un ritmo bastante bailable.

Un tema que está bajo la producción de Richiepay, Armas Estudios, Raybrown y Feeldalove “La crema produce”, con dirección de Elier Alvarado y post producción de Gabofragma, el cual se estrenó este domingo por todas las plataformas digitales del país como regalo de Navidad para toda la fanaticada.

“Kate” espera que “Todo de ti» llegue a muchos corazones y que de igual manera se sientan identificados; además de resaltar el trabajo en equipo que por más de un año la acompañado en esta nueva producción.

La grabación del videoclip se llevó a cabo en diversos paisajes de Medellín (Colombia).

Sobre la cantante

Desde muy pequeña, Kate lleva la cultura musical por su familia, pero anteriormente veía el canto como un pasatiempo, más no como una carrera. Ella también es abogado y deportista de judo. A su corta edad este seria la cuarta canción que estrena en la industria.

La joven vocalista aconseja a los jóvenes a “que sigan a su corazón y no se rindan con sus metas. No se desvíen mantenga un enfoque, lo importante es salir adelante de buena manera, y no enfrascarse en lo que no tienen, hay que tener la fuerza y voluntad”.

CORTESÍA