*La selección de Argentina se convirtió en el cuarto tricampeón en la historia de los mundiales de fútbol este domingo, tras derrotar a la selección de Francia por penales igualando a la selecciones de futbol de Alemania, Brasil e Italia**

CIUDAD MCY.- La selección albiceleste sigue dando pasos agigantados, ya ellos habían logrado la copa del mundo de Argentino 1978, con 3 goles por 1 a la selección de países bajos y en el mundial de México 1986 a la selección de Alemania Federal 3 goles por 2 en 1986, en esta oportunidad se coronó ante la selección francesa al derrotarlo por penales 4 goles por 2 a pesar de haber empatado 3 a 3.

Camino a la final

El equipo de Lio Messi, comenzó un duro transitar en Qatar el lunes 22 de noviembre tras caer contra la selección de Arabia Saudita. Messi había anotado en primer tiempo el primer gol tras marcar de penal, pero los saudíes no dudaron de su capacidad futbolística y dieron el batacazo en ese partido, los medios de comunicación criticaron la actuación, pero aun así la selección de Argentina no bajó los brazos y derrotó a la selección de México 2 goles por 0 y la selección de Polonia 2 goles por cero para clasificarse a los octavos de finales.

Leonel Escaloni convencido de que su equipo tenía un gran potencial, afianzó la mira en los octavos de finales, así derrotaría a la selección de Australia 2 goles por 1, dejando en claro que Argentina volvería a una fase de cuartos de finales, luego de haber estado ausente en el mundial de Rusia 2018 tras la eliminación en octavo contra la selección francesa.

Los cuartos de finales sería un partido duro, ya que se enfrentó a la selección de Países Bajos que se daba como uno de los regresos del año, Argentina comenzó ganando dos 2 goles a 0, pero en el minuto 85 y 98 los holandeses empataron el compromiso y forzaron a una tanda de penales donde otra vez la albiceleste logró la victoria tras derrotar a la naranja mecánica 4 por 3 en penales.

Semifinal con sabor a victoria

La albiceleste llegó a las semifinales con la selección de Croacia, los croatas venían de ser subcampeón del mundial pasado, pero no bastó para que la selección blanco y azul hiciese lo suyo, de manera contundente obtuviese la victoria 3 goles por 0 y llegar a la final.

Finalmente Argentina en un juego de infarto obtuvo el triunfo que tanto anhelo, ganando por vías de paneles 4 goles por 2 para titularse campeón y así demostrar el porque es la mejor selección del mundo.

Goles de Messi y trayectoria

Lionel Messi queda como máximo artillero de la selección de Argentina tras lograr 13 goles en 25 partidos jugados en la historia de los mundiales, el astro del fútbol mundial logró 7 goles en 7 partidos en Catar 2022, donde anotó contra la selección de Arabia Saudita, México, contra Australia, Holanda, Croacia y Francia.

Además Messi se convierte en el primer jugador en anotar en 6 partidos de 7, también igualó la marca de Diego Forlàn, como quedó en la tabla general a uno del alemán Gerhard Müller quien logró 13 goles, Messi ubica su histórico en 12 goles en copas del mundo tras haber marcado 4 en Brasil 2014, 1 en Rusia 2018, 7 en Catar 2022 siendo las principales víctimas Nigeria, Australia, México, Países Bajo, Croacia, Bélgica, Irán, Bosnia y Francia para sumarse como uno de los mejores jugadores del mundo.

También el rosarino cuenta con un amplio número de títulos, por lo que en dos años ha tenido dos al nivel de selección y rompió con esa sequía que la selección albiceleste tuvo desde 1991 tras obtener el título de América contra la selección de Brasil y un año más tarde contra la selección francesa.

Messi se convierte en el segundo jugador del mundo después de Ronaldhiño al ganar los 6 trofeos más importantes del planeta, además de haber sido el jugador más valioso del mundial actual, ya este título lo había logrado en Brasil 2014.

Argentina se lleva 3 premios de cuatro individuales

La albiceleste no solo logró el título, sino también se llevó tres de los cuatro premios más valioso, donde el portero Dibu Martinez, fue el mejor portero del mundial, Enzo Fernández al mejor jugador más joven y el veterano Lionel Andrés Messi el más valioso, se convirtieron en los mejores jugadores del mundial, salvo a la bota de oro quien se le llevó el delantero Francés Kilyan Mbappé.

La moraleja

Lio Messi campeón del mundo, no sólo se sintió contento por su triunfo, sino que también mencionó en una entrevista concedida a Tys Sport que «Obvio quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada, que bueno que gracias a Dios me dio todas y cerrar mi carrera ya que son los ùltimos años seguramente y que bonita manera, tanto que había luchado toda mi carrera, se me dio casi al final.

Pero finalmente sintió s satisfecho, ya que le encanta el fútbol, y lo disfruta estando en la selección jugando algunos partidos más.

RAFAEL VELÁSQUEZ