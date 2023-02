***Es importante conocer el estado del cuerpo que tiene la persona que va a ejercitarse, para programar la máquina y asignar la rutina a seguir

CIUDAD MCY.- Si al entrenarse lo que se quiere es perder peso, pero también ganar al mismo tiempo fuerza y resistencia corporal, la bicicleta elíptica es ideal, ya que es uno de los equipos de cardio que más músculos permite movilizar al mismo tiempo.

La entrenadora de la cadena de gimnasios Gold’s Gym, Elizabeth Mancera, explicó que esta es una máquina de gimnasio efectiva para perder peso, pero además trabaja tanto los músculos superiores como los inferiores, lo que permite aumentar la fuerza y la resistencia corporal.

Advirtió que, antes de utilizarla, “es importante conocer el estado del cuerpo que tiene la persona que va a ejercitarse, es decir, si es principiante, intermedio o avanzado para programar la máquina y asignar la rutina a seguir en función de esto”.

De esta forma, se busca que el individuo tenga un entrenamiento óptimo, cumpla con sus necesidades y cuide su salud.

Mancera indica que, por esta razón, Gold’s Gym cuenta con el servicio de nutrición y los entrenadores, que son los responsables de orientar a los clientes del gimnasio para que tengan una buena alimentación y establecer la rutina ideal para ellos, y para ayudarlos a conseguir sus objetivos. Además, “es importante estar enterados sobre los problemas o patologías que presenten los clientes para saber qué tienen que evitar al ejercitarse”.

En cuanto al rendimiento del cuerpo, Mancera comenta que en el caso de una persona que no realice actividad física y quiera usar la elíptica se recomienda que empiece con un ejercicio de baja intensidad de 5 a 10 min “para calentar las articulaciones y así evitar luego lesiones a futuro”. De lo contrario, “la elíptica afectaría a las articulaciones que es lo que más frecuentemente les duele a las personas que no vienen de ningún gimnasio”.

Ahora bien, si el cliente del gimnasio presenta un nivel moderado o avanzado, “siempre se le recomienda trabajar el cardio para quemar más tejido adiposo”, después del entrenamiento de fuerza.

Asimismo, Mancera explicó que el trabajo de cardio en la elíptica depende de la intensidad con la que se haya efectuado previamente el ejercicio de pesas, puesto que, si un cliente en su entrenamiento realiza una actividad de fuerza severa, los entrenadores le asignan una rutina más suave en la máquina. Por el contrario, si un individuo hace un trabajo de fuerza leve, los profesionales le colocan un ejercicio más fuerte de cardio.

El porcentaje de grasa corporal es un factor que también incide en la forma en que se usa la elíptica, ya que, mientras sea alto el porcentaje graso se exige un mayor trabajo para quemar calorías. De esta forma, una persona, que no sea principiante, con un elevado índice de grasa puede tener una rutina de 30 a 40 min, señala Mancera. Mientras que, al individuo con bajo porcentaje graso se le coloca un trabajo de cardio moderado en el que puede estar 20 min en la máquina, pero no va a quemar mucha grasa porque no lo amerita, dice Mancera.

Al ejercitarse en la elíptica con una rutina de cardio de baja intensidad llamada LISS (Low Intensity Steady State Cardio) se estima que pueden perderse entre 100 y 200 calorías, pero con una más intensa, denominada HIIT (High Intensity Interval Training), es posible quemar alrededor de 400 o 500 calorí8as. La entrenadora señaló que esto también depende de las pulsaciones de la persona.

Por otro lado, se debe mencionar que, aunque la elíptica sea una máquina de bajo impacto para la rodilla, a las personas que tienen problemas en la rótula o que presentan alguna patología no se les incluye la elíptica en sus actividades. No obstante, comentó Mancera que, si el médico tratante de estas se los permite, se les puede asignar una práctica moderada, pero si muestran dolencias, “es preferible mandarlos a la máquina de bicicleta estática que tiene apoyo en la espalda”.

AGENCIAS