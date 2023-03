**El destino del país él lo cambió desde su “por ahora” e inspiró las luchas emancipadoras que hoy, es un legado sembrado en la conciencia y en el corazón de un pueblo como la independencia, la paz y la soberanía, que nada ni nadie le arrebatará**

CIUDAD MCY.- Este 5 de marzo se cumplen 10 años de la partida física del hombre revolucionario, del insigne bolivariano y el declarado socialista, el Comandante Eterno, Hugo Chávez, militar, luchador social, hombre hecho pueblo, promotor de la integración latinoamericana y caribeña, el que motivó más allá de las fronteras el interés de hacer respetar la soberanía territorial, inspirador de la libre determinación de los pueblos y un defensor de la democracia participativa y protagónica.

Chávez resultó reelecto para su cuarto mandato en los comicios de octubre de 2012, sin embargo, dos meses después, y de intuir que no completaría el período, pues debía someterse a una nueva cirugía para tratar el mal diagnosticado en el 2011,orientó al pueblo chavista, en un momento tan difícil para los bolivarianos en ese fatídico 2013: “(…) mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, cargo que ocupa desde abril de 2013.

El Comandante encarnó el legítimo liderazgo y el principal estandarte del proyecto bolivariano. La derecha criolla y la global llegaron a pensar y hasta estaban convencidas que a raíz de su fallecimiento y ausencia se iba a producir el resquebrajamiento del chavismo y se iba a generar una masa crítica que trataron de ensalzar en los años 2014 y 2017 para favorecer una salida abrupta del poder del presidente en funciones Nicolás Maduro.

El sentir social y político de un pueblo heroico que se ha mantenido fiel en la lucha durante todos estos años, continua dándole vida al ideario revolucionario de un hombre que entregó todo para cambiar el rumbo de una patria, que hoy por hoy sigue levantándose gracias a su legado.

Origen de un legado

Hugo Chávez nació el 28 de julio de 1954, en lo profundo de los llanos venezolanos, en Sabaneta, estado Barinas y se graduó en la Academia Militar de Venezuela en 1975 y logró alcanzar el grado de Teniente Coronel del Ejército en la Fuerza Armada Nacional.

El 4 de febrero de 1992, formando parte del «Movimiento Bolivariano Revolucionario 200» encabezó una rebelión militar contra el entonces gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero fracasa y es encarcelado.

En 1994 es liberado y funda el «Movimiento V República», con el que gana las elecciones presidenciales en 1998, ocupando la máxima posición del país en 1999 y hasta su muerte, e iniciando un proceso de transformaciones políticas y sociales, transformaciones que fueron formados con la confluencia de elementos del entorno personal, social, geográfico, educativo, formativos e intelectual.

Chávez fue un personaje genuinamente excepcional ya desde niño. Un infante de escasos recursos de Barinas, hijo de una pareja de laboriosos maestros rurales, se destacó por encima de sus pares, culminó el primer año de la escuela primaria como abanderado.

Desde ese momento, y a lo largo de toda su vida siempre lo fue, en todos los grados de la primaria, en el liceo y las escuelas militares Chávez era siempre el primero de su promoción. Unía a su extraordinaria inteligencia una férrea disciplina y una asombrosa capacidad de lectura, comprensión y memorización.

Su Plan de la Patria

En el desarrollo del pensamiento y la acción, Hugo Chávez fue forjando una mirada programática de transformación social, económica, política y cultural para Venezuela.

Lo profundizó en un programa socialista de desarrollo de largo plazo en el llamado Plan de la Patria. Todas y cada una de las dimensiones, que hacen al desarrollo humano en términos integrales, están incluidas en este programa. El Plan se plantea 5 objetivos estratégicos:

Defender el bien más preciado: La independencia nacional; Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI; Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político; Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica; y Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana.

Este es el legado político-estratégico de Hugo Chávez el cual construyó con su pensamiento y acción tiene un hito muy importante: una nueva organización territorial, económica, política y militar que son las comunas.

En el corazón del pueblo

Hugo Chávez fue un hombre que más allá de su vida política y de sus ideales revolucionarios era un ser humano intachable, el hombre que a través del amor hacia su pueblo logró consagrarse como el humanista más grande que partió en dos la historia contemporánea de Venezuela.

El infinito amor que profesaba hacia su pueblo lo llevó a crear mecanismos sociales que reivindicaron a los sectores más vulnerables, los que siempre fueron invisibilizados por los gobiernos de derecha. Es así como dentro de su proyecto nacen las misiones en Amor Mayor, Hijos e Hijas de Venezuela, Misión Negra Hipólita, Misión Árbol, Misión Agroalimentaria de Venezuela y una de las más importantes la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Su pueblo llevó al mundo una gran lección, pues aquella consigna utilizada en la última campaña presidencial de Hugo Chávez, en octubre de 2012: “Yo ya no soy yo, yo soy un pueblo. Tú también eres Chávez, niño venezolano. Tú también eres Chávez, joven venezolano. Tú también eres Chávez mujer venezolana, hombre venezolano”, comenzaba a encarnizarse en cada venezolano chavista y en los ciudadanos que seguían y participaban en los asuntos de la Revolución.

Integracionista y promotor del mundo multipolar

Su visión de integración regional y una orbe multipolar quedó plasmado en la Constitución, y que en su preámbulo orienta hacia “la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos (…) la democratización de la sociedad internacional (…) como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad”.

El Comandante Chávez cumplió su promesa y se vio cristalizada con la creación de diversos organismos de integración como fueron: la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), fundada en diciembre del 2004 por el genio del venezolano y por la experiencia del líder de la revolución cubana, Fidel Castro.

Esa instancia que en 2009 pasó a denominarse Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América–Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA–TCP), ha logrado apoyar las iniciativas económicas y políticas de sus integrantes. Además el bloque ha ejercido un contrapeso sustantivo e importante a la hegemonía estadounidense en la región.

En junio de 2005, nació Petro Caribe, también por iniciativa de Chávez, bloque que se favorece de un esquema de intercambio favorable, equitativo y justo entre los Estados del área caribeña, por el suministro de combustible en condiciones ventajosas de pago.

El Alba fue el preludio de grandes organizaciones latinoamericanas como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), fue el 23 de mayo de 2008 cuando se aprobó el Tratado Constitutivo de este organismo.

Uno de los sueños más grandes de integración de Chávez se hizo realidad en diciembre de 2011, con el nacimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), organismo que agrupa a 33 países de América Latina y El Caribe, sin la intervención de Estados Unidos ni Canadá.

Otros de los logros de integración lo conquistó el Comandante en junio de 2012, cuando Venezuela entró como miembro pleno del Mercado Común del Sur (Mercosur).

La integración latinoamericana no fue el único logro de Chávez, tras su llegada al poder en 1998. Venezuela, dejó de ser el país sumiso al gobierno injerencista estadounidense y pasó a establecer alianzas comerciales y estratégicas con grandes potencias como China y Rusia, con las que se lograron acuerdos en áreas petroleras, vivienda, educación, ciencia y tecnología, entre otras. La patria de Bolívar también ha mantenido estratégicas alianzas con Irán, India, Turquía, Siria, países del Oriente medio y África.

Luego de la desaparición física de Chávez, EEUU y sus aliados internacionales apostaron por aislar a Venezuela con el fin de intentar derrocar a la revolución bolivariana, pero han fracasado en cada uno de sus intentos.

Venezuela no ha estado aislada

Hoy Venezuela no solo sigue contando con el respaldo regional por quienes han rechazado en diversas ocasiones las sanciones imperiales y el bloqueo contra el país; sino que además es miembro activo del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), conformado por 120 naciones, es decir, Venezuela no está sola.

En septiembre de 2011, Chávez dirigió una carta a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en su 66º período de sesiones, y que fue leída por el entonces canciller de la República, Nicolás Maduro, en donde alertó que «Washington sabe que el mundo multipolar es ya una realidad irreversible. Su estrategia consiste en detener, a toda costa, el ascenso sostenido de un conjunto de países emergentes, negociando grandes intereses, con sus socios y secuaces, para darle a la multipolaridad el rumbo que el imperio quiera».

Comunicador innato

El líder socialista, con su personalidad y su capacidad intelectual, revolucionó el mundo de los medios de comunicación en Venezuela y contribuyó a mostrar la realidad de las corporaciones mediáticas en el mundo y sus verdaderos intereses.

El 4 de Febrero de 1992, Chávez dio una lección de comunicación porque en menos de un minuto cambió la historia del país. El Comandante demostró que en 49 segundos era posible echar por tierra un sistema sociopolítico entero y sembrar la esperanza de un futuro mejor, aun en la más difícil de las derrotas.

Es un comunicador excepcional y se habla en presente porque su verbo, su compromiso patrio siguen presentes, como lo hace en cada “redifusión” de cualquier video, de cualquier día, de cualquier “Alo…” en el que se vea su imagen o se oiga su verbo.

Hoy día cuando en el “oficio periodístico de silicona, ropajes, maquillaje y egos”que pretenden cercar al pensamiento y el análisis, es Chávez quien da un excelente ejemplo para ser asumido por los comunicadores dignos que quieren darle al pueblo las herramientas para que piense con su propia cabeza. Es Chávez motivo de orgullo para los periodistas que creen en otro mundo y que lo dignifican.

Ese fenómeno cambió el periodismo en Venezuela, y cómo dudarlo, en América Latina. La misma derecha que “nunca lo reconoció como Presidente, que hace un pésimo ejercicio del periodismo, que miente y manipula que lo acusó de cerrar medios, de perseguir periodistas”. La realidad es que Chávez puso los puntos sobre las íes en lo que a los medios de comunicación se refiere. Llamó las cosas por su nombre, no se quedó callado ante el poder mediático, hizo del pueblo un comunicador.

Su discurso de despedida ante el país, el 8 de diciembre del año 2012, fue otra muestra más de ese portentoso comunicador que es Hugo Chávez “ no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles, para bueno, mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No, no podrán, ante esas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria”.

Misión cumplida

A 10 años de la siembra del Comandante Chávez muchos han sido los logros obtenidos, así como grandes beneficios y reivindicaciones al pueblo que tanto amó…Hoy su legado está más vivo que nunca, cumplió con su juramento de 1975, cuando delante de la bandera juró defender a la patria, amándola hasta perder la vida, si es necesario. Hoy vuela alto y desde el cielo su mirada siempre está vigilante orientando el camino.

El sueño del Comandante Chávez, se ha cumplido con lealtad y poniendo su ideología como luz y guía. El pueblo ha sabido honrar su legado, el mismo que hoy se ha hecho tinta indeleble en los corazones patriotas y amantes de la paz y de los ideales de la Revolución Bolivariana.

MARCOS GAVIDIA I Fuentes consultadas: 3RA ASAMBLEA ALBA MOVIMIENTOS/REBELION.ORG/MAZO4F/AVN/VTV/VANESA DAVIS