CIUDAD MCY.- Cristal Park Hotel ofrecerá su Office Break de marzo en honor a la mujer, por lo que se complace en invitar a la colectividad a este conversatorio que tendrá como invitada a la ganadera y médico veterinaria Betty Amadio, el próximo jueves 23, a partir de las 6:30 de la tarde, en el restaurante La Terraza, con entrada gratuita.

Se trata de una invitada de lujo que ha inspirado a muchas mujeres más allá de su entorno, resiliente y emprendedora, autora del libro “40 Días: Diario de mi secuestro”, en el que narra cómo sobrevivió a esa difícil situación.

Pero el secuestro no ha sido el único momento de angustia para Betty Amadio, para quien “el secreto de la vida consiste en aprender a convertir cicatrices en obras de arte”, pues ha tenido que afrontar situaciones muy duras de las cuales ha salido fortalecida.

«Todos estamos hechos de las experiencias que vivimos. Ninguna experiencia, por difícil que sea, es mayor que nuestra capacidad de superarla», asegura. Sobre ello ahondará en el Office Break de Cristal Park Hotel.

Amadio es madre, subastadora de ganado, hija de inmigrantes italianos con un inmenso apego por este país, quienes le enseñaron a amar y hacer de la ganadería parte de su vida. «Soy más venezolana que cualquiera y no me pienso ir de este país. Mis padres me enseñaron a amarlo y a luchar por él».

El Office Break es un espacio creado para el intercambio de experiencias, debatir, escuchar, reflexionar, transformar y compartir un buen café en La Terraza de Cristal Park Hotel, ubicado en la avenida San José de Tarbes, cerda del elevado de El Viñedo (Valencia, estado Carabobo). La entrada es libre, con aforo limitado y para el registro está disponible el Whatsapp del número telefónico 0412 236 8079.

AGENCIA