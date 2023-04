*Un trabajo de la mano de la editorial » Hermanos Vadell, pionera en plasmar los escritos del Comandante Chávez»

CIUDAD MCY.- En lo que fue el segundo día de actividades en la Feria Nacional del Libro de Venezuela, capitulo Aragua, el diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Sierra, presentó al público aragüeño su nuevo libro titulado “¿Con qué Moral? Ética y valores para una nueva época».

Acompañado por el Poder Popular y un nutrido número de público asistente, entre lo que destacan iembros de los diferentes movimientos y autoridades regionales, se llevó a cabo en el Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua, donde el parlamentario mostró su trabajo que junto a la editorial Hermanos Vadell llevan desarrollado desde hace un tiempo, con el fin de demostrar una verdadera moral y compartírsela a los lectores.

En el prólogo está conformado por la opinión de tres personas que, en palabras de Sierra, son «realmente moralistas», tal es el caso de la hija de Ernesto » Che” Guevara, Aleida Guevara; el político venezolano, Fernando Soto Rojas y el Padre Numa Molina.

De igual manera, cuenta en cada capítulo es una historia de vida relacionada con la moral, entre ellos 7 pasos para enseñarle al público, cómo ser mejores personas en distintos ámbitos, ya sean en el sector salud, en la comunidad, en el trabajo, entre otros.

“Que no muera la moral chavista, no dejemos que los valores éticos que nos enseñó nuestro padre Simón Bolívar se pierdan (…) yo les pido que no bajemos la moral, porque los de Aragua son honestos, porque los venezolanos somos honestos y luchadores”, dijo al final de su presentación.

Gabriela Maracara