CIUDAD MCY.- El ministro del poder popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, reafirmó a través de su cuenta en Twitter el apoyo, compromiso y ejemplo de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la lucha contra la corrupción que lidera el presidente de la República Nicolás Maduro.

«Los hombres y mujeres de la FANB son y serán siempre una reserva moral y un ejemplo a seguir en los valores del honor, la lealtad y el compromiso con nuestro país. No permitiremos que el desmoronamiento ético de unos pocos manche su valentía y sacrificio por Venezuela», expresó.

El titular de la cartera castrense remarcó: «En esta cruzada que estamos librando, donde apoyamos al presidente Nicolás Maduro, comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, esta cruzada contra la corrupción, tendrá en la fuerza armada todo el apoyo y además de ello todo el ejemplo».

El mandatario nacional ha convocado reiteradamente al apoyo del pueblo venezolano y demás sectores nacionales a sumarse a la lucha contra la corrupción que adelanta el Gobierno Bolivariano para sancionar a las y los implicados en los actos ilícitos contra la nación.

«Me da tristeza, pero uno tiene que sacar el bate para darle con todo a la corrupción, no es esencia nuestra, no es de la República, mucho menos de la Fuerza Armada, no es el comportamiento general que marca la conducta de los hombres y mujeres de la Fuerza Armada, no lo es, yo estoy seguro de ello», aseveró.

La Policía Nacional Contra la Corrupción dio inicio este jueves a la segunda fase de la operación especial Caiga quien Caiga, esta vez en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

La primera fase se ejecutó en la estatal Petróleo de Venezuela (Pdvsa), por lo que se encuentran detenidas 19 personas, en el caso denominado Pdvsa-Cripto, entre las que se encuentran jueces, funcionarios públicos y empresarios.

AVN