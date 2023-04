CIUDAD MCY.- Los atletas más top del karate do mundial y nacional se dieron cita en la ciudad de Maracay en el I Training Camp Venezuela 2023, con la intención de poder compartir con los atletas venezolanos y aragüeños las nuevas tendencias deportivas en la disciplina, metodología, tips y reglamentos en cuanto al kumite o kata, específicamente.

El evento que tuvo lugar en el gimnasio cubierto Mauricio Johnson del Polideportivo Las Delicias, reunió un aproximado de 400 atletas provenientes de 12 estados del país y más de 40 dojos de Karate-Do, quienes vivieron una experiencia única y sin precedentes y servirán de multiplicadores de lo vivido y aprendido.

Jorge Briceño, presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua, agradeció la confianza para celebrar el evento en Aragua. “Para Aragua es importante que atletas de alto nivel nos visiten y es todo un compromiso repetir esta actividad. No nos debemos permitir actividades de menor nivel después de esta”, sentenció el mandatario deportivo.

En tanto, Alejandro Castro director de Kodakai Venezuela, explicó el concepto que maneja este evento, donde la idea es que las experiencias y aprendizajes de los atletas élites puedan ser transmitidos en efecto cascada a los semilleros.

“Tener hoy aquí a los tres mejores atletas del mundo del karate en un solo evento representa un sueño para muchos atletas. La idea es que de aquí se puedan llevar mucho conocimiento y enriquecimiento deportivo y personal”, expresó Castro, destacando que este es un evento que llegó para quedarse y cada año van a sorprender con los invitados que van a traer al país.

Por su parte, Stanislav Horuna (Ucrania) medallista olímpico de broce en Tokio 2020, manifestó su emoción de estar en América Latina y poder compartir con los karatecas venezolanos. “Es un gusto trabajar para ustedes y su buena actitud. Ver el empeño que están poniendo en los entrenamientos alaga. Espero que no sea la última vez que nos veamos en Venezuela”, confesó el atleta ucraniano.

Asimismo, Iván Leal (España), destacó el trabajo y esfuerzo que se evidencia tanto de los atletas como de entrenadores y padres. “Todo lo que aquí se está haciendo es desde el corazón y cuando las cosas se hacen profesionalmente y desde el corazón, solo puede salir un éxito rotundo. Sé lo difícil que como padre a veces resulta apoyar a nuestros hijos desde lo económico y por eso hoy los felicito porque sé del esfuerzo que están realizando para estar hoy aquí”, aseveró Leal.

En el mismo orden de ideas, Douglas Brose (Brasil) aseguró que el karate do es un estilo de vida y dejó un mensaje muy especial a la infancia aragüeña y venezolana presente en el evento. “Lo más importante no es ser campeón mundial dentro del tatami o en el karate do, lo más importante es ser un campeón mundial en la vida. Las medallas y los títulos deportivos con el tiempo pierden vigencia pero las enseñas nos elevan y transforman”, reflexionó el atleta brasileño.

ANDREÍNA LEÓN