CIUDAD MCY.- Este Miércoles Santo, fieles y devotos del municipio Sucre se congregaron en la calle San Juan de Cagua para acompañar en procesión a Jesús de Nazaret, que recorrió en hombros las diferentes calles de la municipalidad.

El alcalde Wilson Coy, en compañía de su familia y parte de su tren ejecutivo encabezó la actividad que inició con la celebración de la santa misa oficiada por el Fray Germán Blanco, vicario de la parroquia San José de Cagua.

Durante la eucaristía el Fray Blanco elevó sus bendiciones al pueblo sucrense y pidió al Nazareno la sanidad y protección para cada uno de sus habitantes. «Hoy estamos recordando la vida, pasión y muerte de Jesús, un hombre que entregó su vida para el perdón de nuestros pecados, nos toca a nosotros retribuirles ese amor que nos muestra con fe, amor y devoción».

Por su parte, el alcalde Wilson Coy expresó “el día de hoy (miércoles) estamos bendecidos por nuestro Nazareno y le agradezco el haberme iluminado para gobernar y trabajar con sapienza para el bienestar de cado uno de los habitantes de Cagua y Bella Vista. El año pasado le pedí que me abrazara con su manto, este año le pedí que no me suelte, me siga abrazando para continuar transformando nuestro municipio para el mejor vivir de nuestros habitantes».

Cabe mencionar que en la parroquia eclesiástica Nuestra Señora Fátima, Corpus Christis, San Antonio de Padua, Virgen del Valle, y las capillas Inmaculadas y San José también conmemoraron al Nazareno de Cagua.

PRENSA ALCALDÍA DE SUCRE