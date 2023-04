CIUDAD MCY.- El presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial, Herman Escarrá, afirmó que Venezuela ha venido señalando de manera reiterada que la solución a la controversia territorial del Esequibo está en el marco del Acuerdo de Ginebra.

«Venezuela ya ha venido señalando de manera reiterada que la solución no es un arreglo judicial. La solución se da en el marco del Acuerdo de Ginebra, en virtud de que hay que agotar una serie de procedimientos previstos, relaciones directas, relaciones diplomáticas, el tercero de buena fe, la conciliación, el arbitraje cooperativo», expresó en entrevista ofrecida a Venezolana de Televisión.

Escarrá argumentó que Venezuela posee pruebas y documentos para constatar que la Guayana Esequiba pertenece al territorio nacional desde tiempos de la colonia.

«Venezuela tiene pruebas. Guayana tiene una situación de facto: bueno yo heredé algo que no era de Gran Bretaña pero me lo obsequiaron, ah muy bueno. Nosotros no, el territorio viene de la Capitanía General, está en nuestras constituciones menos la de 1811, y en la Ley Fundamental de Colombia del Libertador», indicó.

Escarrá hizo un llamado a la unión y no ceder el territorio venezolano.

«Es un tema de unidad nacional. No es un tema de una individualidad, de partidos, de oposición, de gobierno. No, es un tema de unidad nacional. No podemos perder ni un milímetro del territorio», aseveró.

AVN