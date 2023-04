***La comida típica en la Semana Mayor en Venezuela varía de acuerdo a la región

CIUDAD MCY.- La Semana Santa es una fecha muy importante para los que promulgan los preceptos de la Iglesia Católica en cualquier parte del mundo. Para muchos es un tiempo para reflexionar, entrar en comunión y recordar todo lo que hizo Jesús durante su estadía en la Tierra por todos nosotros.

En esta época del año, las personas acostumbran asistir a los templos, bien sea para pagar promesas, orar, leer versículos de la biblia, mirar películas sobre la vida de Jesús, o también, por tradición, hay quienes prefieren más bien dedicarse a preparar ciertos alimentos que culturalmente son muy típicos en estas fechas, de acuerdo a la idiosincrasia de cada quien.

Por lo que en términos generales el pescado es el plato principal durante la Semana Mayor, lo cual viene dado por dejar de consumir carnes rojas por tradición religiosa. Aunque no exista un versículo en la biblia donde exprese que no se debe consumir estas carnes durante la temporada, los católicos tienen esta práctica para honrar a Jesús.

La abstinencia de consumir carne roja tiene relación con el canon católico que establece algunos días de penitencia. Esta costumbre nace desde los tiempos en que la Iglesia romana coexistía junto a prácticas que denominaban como “paganas” y en las que se realizaban sacrificios de cerdos, cabras y ovejas, por ende, muchos creyentes de esta religión decidieron no comer carne que provenía de dichos ritos.

Por lo que la abstinencia de ese alimento es una costumbre cultural adquirida por la Iglesia católica y debido a la gran cantidad de practicantes, influye considerablemente en la sociedad en general.

Que existan ciertas restricciones no quiere decir que durante estas fechas no se coma rico y delicioso al paladar; existen diversos platos y una gran variedad de dulces típicos que son preparados en Venezuela y que las personas disfrutan en la Semana Mayor.

Esas preparaciones gastronomía nacional pueden variar de acuerdo a la región, sin embargo, los más populares son: Pescado, Pisillo de Chigüire, Chupete de Pescado, 7 Potajes (sopa, arroz, pescado, macarrones, ensalada, zanahoria, cebolla, lechuga, remolacha, torta y dulce, Lentejas Guisadas, Pastel de Pescado o Pastel de Chucho, entre otros.

Muchas veces esos platillos tradicionales son deliciosos, pero ninguna buena comida está completa sin el postre, es que para esta temporada también podemos disfrutar de: Arroz con Leche, Arroz con Coco, Majarete, Dulce de Lechosa, Buñuelos de Maíz, trigo o yuca, Envueltos de Plátano Maduro, Besitos de Coco, Conservas de Coco, Dulce de Ciruelas de Huesitos, Bocadillos de Batata, entre otros.

La Semana Santa es, sin duda, un tiempo para reflexionar y ser mejores personas cada día, Dios nos perdona y nos da la oportunidad de acercarnos a Él siempre que lo busquemos. Por otro lado, la comida sin pensar, es un regalo del cielo que Dios nos brinda para deleitarnos de las cosas ricas acompañados de nuestros seres queridos y aunque no hay un versículo en la biblia donde recite que no se deba comer carne roja, ya queda de parte de los fieles consumirla o no.

Sin embargo, por tradición se acostumbra comer otros platos muy placenteros y es que escojas ingerirlos o no lo importante es estar compartir en familia y en perfecta comunión con Dios.

ANAÍS RONDÓN