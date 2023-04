CIUDAD MCY.- El cantautor aragüeño Erick Peralta, mejor conocido como Gusty Peralta, vuelve al mundo de la música con su nuevo tema promocional «iAy Amor!» para enamorar y conquistar todos los corazones venezolanos.

Actualmente, finalizó una gira de medios regional promocionando su nuevo tema que promete robar más de un corazón. El cantautor aragüeño viene con nuevas presentaciones en la ciudad de Maracay y próximamente a escala nacional.

Para disfrutar más de este talento pueden visitar sus redes sociales y disfrutar de todos sus grandiosos temas en Instagram @Gusty_peralta, Facebook Gusty Peralta y en YouTube gusty_music.

Inicios del cantautor de bachata aragüeño

Este joven talento inició desde muy pequeño en la música tras sentir una gran pasión por el bongo luego de salir de un partido de fútbol.

«Estaba jugando fútbol con mis compañeros y al salir voy caminando y paso por una tienda de música y me llamó la atención el bongo específicamente, no sabía cómo tocarlo pero me imaginaba como hacerlo», relató Peralta en una entrevista en exclusiva para Ciudad MCY.

A partir de ese momento su familia empezó a notar su gran interés por el mundo musical y conoce que varios integrantes de su familia son músicos.

«En mi familia hay cantantes de diferentes géneros como vallenato, salsa, merengue, llanera y músicos también. Está pasión es de familia», resaltó.

Peralta abrió camino en el 2005 cuando sintió la verdadera pasión por la bachata a través de un disco de Romeo Santos y ahí empezó a analizar las canciones, los instrumentos y fue cuando se identificó con el género musical.

Todos sus temas son de su autoría y es que para Peralta escribir es tan dulce como el amor.

«Me inspiro de mis vivencias del día a día o de algún amor o desamor, puede ser propio o de alguna amistad y así me inspiró para los temas», destacó.

De igual manera, mencionó que siempre lleva consigo una libreta y un lápiz o su teléfono celular cargado para poder escribir cualquier frase interesante que se le venga a la mente y no quiere que se le olvide para agregarla a algún tema.

Durante su trayectoria por el mundo de la música ha participado en festivales y presentaciones en diferentes estados del país y actualmente se encuentra finalizando una gira regional de medios, promocionando su último tema musical «iAy amor!»

Con presentaciones en el Poliedro de Caracas y en estados como Carabobo, Guárico, Distrito Capital y Aragua es uno de los artistas regionales más proyectados con más de 25 temas de su autoría en distintos géneros.

«He compuesto canciones para artistas nacionales e internacionales y por supuesto para mí mismo, es un gran don que Dios me dio y también que viene de familia», señaló.

Este gran artista trae grandes sorpresas para este 2023, así que no pueden perderse todo su talento y los nuevos proyectos que estará anunciando a través de sus redes sociales.

ANAIS RONDÓN