CIUDAD MCY.- Con la satisfacción del deber cumplido, Aragua logró titularse campeón del nacional por categorías y clubes de Apnea y Natación con Aletas, celebrado por primera vez en la historia en el Complejo de Piscina del Polideportivo Las Delicias de Maracay.

Un total de 62 medallas repartidas en 9 doradas, 31 plateadas y 22 broncíneas conquistó el equipo azulgrana, quienes con máscaras, monoaletas y bialetas, atravesaron un submundo dentro de las piscinas aragüeñas, en busca de la cima del podio.

En la competencia subacuática, se dieron cita más de 80 atletas provenientes de los estados Lara (Mastersub 2 atletas), Distrito Capital (Sedefand 14 atletas, PNUSUB 2 atletas, Ceas Istiophorus DC 13 atletas y Tritons Warriors HM 21 atletas), Miranda (Aletas de Miranda 6 atletas, Martillos de Miranda 8 atletas) y Aragua (Titanes de Aragua 18 atletas).

CLASIFICACIÓN PANAMERICANA

Yively Díaz, entrenadora del equipo aragüeño destacó, el trabajo y preparación que realizaron los atletas, previa a la competencia nacional, para lograr alcanzar los resultados obtenidos.

El equipo local representado por el Club Titanes de Aragua cuenta con buenos velocista, fondista, apneista y monoaletista, quienes ahora tendrán la tarea de representar a Venezuela en Barranquilla, Colombia en los Panamericanos, tras obtener la clasificación en esta competición.

Por ahora la selección regional de la disciplina se prepara para las venideras competencias del calendario nacional la cual continuará con dos competencias estadales en la Ciudad de Caracas, seguida de la Copa FVAS que se divide en dos competiciones (natación con aletas y apnea) y donde participan los diez mejores atletas de cada estado por categorías y el nacional de aguas abiertas que será clasificatorio para los Juegos Centroamericanos de Mar y Playa.

MEDALLAS AZULGRANAS

Samantha Gómez de la categoría junior E se adueñó de 1er lugar 200mts Bialetas, 2do lugar 100mts Bialetas, 2do lugar 50mts Bialetas, 1er lugar 200mts Superficie, 2do lugar 100mts Superficie, 2do lugar 50mts Superficie; Oscar Pineda en la categoría junior E, logró 2do lugar 200mts Superficie, 2do lugar 100mts Superficie y 3er lugar 200mts Bialetas; Alan Linares en la categoría junior C conquistó 2do lugar 400mts Bialetas, 2do lugar 200mts Bialetas, 2do lugar 100mst Bialetas, 2do lugar 50mts Bialetas, 3er lugar 50mts Superficie y 3er lugar Apnea dinámica sin equipo; Luisangel Rodríguez en la categoría junior C, alcanzó 2do lugar 50mts Superficie, 3er lugar 100mts Superficie, 3er lugar 50mts Bialetas, 3er lugar 100mts Bialetas; José Troja en la categoría junior C, obtuvo 1er lugar 100mts Superficie y 3er lugar 200mts Bialetas; Michelle Tovar en la categoría junior C, ganó 2do lugar 200mst Superficie, 2do lugar 100mts Superficie y 2do lugar Apnea dinámica sin equipo.

En este mismo orden de ideas, Daria Rios en la categoría junior C sobre salió con el 1er lugar 100mst Superficie, 2do lugar 400mst Bialetas, 2do lugar 50mts Superficie, 3er lugar 50mts Bialetas, 3er lugar 100mst Bialetas y 3er lugar 200mts Bialetas; Ivanis Pabon en la categoría junior C ocupó 1er lugar 50mts Superficie, 1er lugar 200mts Superficie, 1er lugar 400mts Superficie, 2da lugar 50mts Bialetas, 2da lugar 100mts Bialetas, 2do lugar 200mts Bialetas, 1er lugar Apnea sin equipo, 2do lugar Apnea dinámica con monoaleta y 3er lugar Apnea dinámica con bialetas; David Alemán en la categoría junior B, tomó el 2do lugar 200mts Bialetas, 3er lugar 100mts Bialetas, 3er lugar 50mts Bialetas, 2do lugar 50mts Superficie, 3er lugar 100mst Superficie, 2do lugar Apnea estática, 2do lugar Apnea dinámica sin equipo, 3er lugar Apnea dinámica con bialetas.

De igual forma, Fabricio Moreno en la categoría senior A, ocupó el 3er lugar Apnea dinámica con equipo; María Goliat en la categoría senior A, se situó en el 2do lugar 100mts Superficie y 3er lugar 50mts Bialetas; Keiner Marín en la categoría senior A, se ubicó en el 2do lugar 50mst Superficie, 2do lugar 100mst Superficie y 2do lugar 200mst Superficie; Aaron Gutiérrez en la categoría senior A, consiguió 1er lugar 200mts Bialetas, 2do lugar 100mst Bialetas, 3er lugar 400mts Bialetas, 3er lugar 100mst Superficie; y Yively Díaz en la categoría máster obtuvo 2do lugar 100mst Superficie, 2do lugar 50mts Bialetas, 3er lugar 50mts Superficie, 3er lugar 100mts Bialetas y 3er lugar 200mts Bialetas.

ANDREÍNA LEÓN