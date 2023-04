CIUDAD MCY.- Representantes de los 33 países Latinoamericanos y caribeños reunidos esta semana en Chile reafirmaron el compromiso de implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero admitieron que para cumplirlos es necesario redoblar los esfuerzos.

Hace ocho años la Asamblea General de la ONU fijó 17 ODS para 2030, sin embargo, cuando estamos a mitad de camino apenas una cuarta parte de ellos se alcanzaron o están en vías de realización, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), reseña el portal de noticias Prensa Latina.

Un informe presentado por el secretario Ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, durante el sexto foro sobre el tema, añade que en casi la mitad de las metas (48,4 por ciento) la tendencia es correcta, pero no suficiente para lograrlas; y en 27 por ciento hay un retroceso.

Esto significa que hay mucho trabajo por hacer, dijo Salazar-Xirinachs, y añadió que se requieren acciones audaces, innovadoras e inspiradoras.

Dentro de los objetivos de la Agenda 2030 figuran el fin de la pobreza y el hambre, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género y empleo decente.

No obstante, el presente encuentro analizó en particular los referidos al agua potable y saneamiento; energía asequible y no contaminante; industria, innovación e infraestructura; ciudades y comunidades sostenibles, y alianzas para lograr las metas.

El foro contó con la participación de cientos de personas, entre funcionarios gubernamentales, expertos del sistema de las Naciones Unidas, representantes de la sociedad civil y académicos.

Uno de los temas abordados en el encuentro fue el impacto negativo de la Covid-19 en los objetivos de la Agenda 2030.

«Estamos muy preocupados como sociedad civil y creo que los gobiernos también porque la pandemia impidió el avance y en muchos casos nos hizo retroceder, por ejemplo, en la disminución de la pobreza», declaró a Prensa Latina Mabel Bianco, de la Fundación para Estudios de Investigación de la Mujer en Argentina.

Mientras, el representante del Grupo de los 77 más China, Pedro Luis Pedroso, explicó que los países en desarrollo se han visto afectados por la pandemia, la disminución de la asistencia oficial al desarrollo y las tensiones geopolíticas y conflictos en distintas partes del mundo.

Al participar en una mesa redonda sobre las iniciativas para fortalecer el compromiso con los ODS, el diplomático abogó por el cese de las medidas coercitivas unilaterales, el acceso de los países en desarrollo al financiamiento y por reformar la arquitectura financiera internacional.

Ampliar la cooperación Sur Sur, un trato especial y diferenciado para los países más vulnerables y transferencia de tecnologías, fueron otros reclamos de los participantes, que están contenidos en la declaración final del encuentro.

Las conclusiones del evento serán presentadas al foro político de alto nivel que se efectuará en la sede de la ONU en Nueva York en julio próximo.

AVN