CIUDAD MCY.- El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó el compromiso del Gobierno Bolivariano con la clase obrera del país al rememorar suscripción de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), en la defensa de sus derechos laborales y de su núcleo familiar.

«La Lottt representa el compromiso de nuestro Gobierno con la clase trabajadora que viene de una larga lucha histórica, y que después de un inédito proceso de reflexión y debate nacional ha sido reivindicada con una Ley Revolucionaria, en un acto de justicia para el pueblo», expresó el Jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter.

El 30 de abril de 2012, antes de partir a La Habana, Cuba, para cumplir tratamiento médico, el entonces Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, se dirigió al país para firmar el instrumento legal que se aboca a reivindicar los derechos de la clase trabajadora, valorado como una de las leyes inexorables de la historia venezolana.

«Lo prometido es deuda, no podía irme a La Habana sin dejar pendiente lo que en noviembre (2011) conversábamos. Se ha trabajado intensamente, yo me siento muy feliz, porque he revisado una, dos, tres veces artículo por artículo la propuesta final que me presentó la comisión (asignada a la elaboración de la ley) y creo que tenemos una ley para la historia», manifestó Chávez desde el Palacio de Miraflores, Caracas, en ese entonces.

Entre las reivindicaciones sociales que conforman esta ley se encuentra la defensa del salario para todos los trabajadores, así como la protección al núcleo familiar con derechos, tales como la extensión a 20 semanas del permiso postnatal, las licencias de paternidad y la inamovilidad laboral para quienes tengan un hijo menor de 2 años.

