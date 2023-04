***Hace poco más de un siglo, hacinados en fábricas trabajaban por igual hombres, mujeres, ancianos y niños. Cumplían jornadas mayores a 12 horas diarias y en deprimentes condiciones de sobreexplotación, la fecha recuerda la mayor reivindicación histórica: las 8 horas diarias

CIUDAD MCY.- El Día Internacional de los Trabajadores o también conocido como el Día del Trabajo se celebra el primero de mayo, para resaltar en todo el mundo al movimiento obrero y su fuerza laboral, como movimiento reivindicador de las diferentes causas relacionadas con el trabajo.

Hace poco más de cien años, las fábricas eran centros de producción en los cuales laboraban por igual hombres, mujeres, ancianos y niños, con jornadas de más de 12 horas diarias. Este extenuante esfuerzo laboral no daba opción a las personas de recuperarse, descansar ni disfrutar de tiempo de ocio.

Mucho tuvieron que luchar los trabajadores durante años para conseguir establecer la jornada laboral de ocho horas, incluso a costa de sus propias vidas. Actualmente, el Día de los Trabajadores se ha convertido en una efeméride festiva, pero no hay que olvidar que esta fecha rinde homenaje a aquellos que lucharon por una vida digna para todos los trabajadores y trabajadoras al día de hoy.

OBTENCION DE LAS OCHO HORAS DIARIAS A SANGRE Y FUEGO

El 1° de mayo de 1886, más de 350 mil trabajadores de la ciudad de Chicago, Estados Unidos, paralizaron la producción al salir a las calles a exigir mejores condiciones laborales.

Con la consigna “A partir de hoy, solo ocho horas diarias, ni una más”, se dio inicio a un movimiento masivo revolucionario que al ser reprimido por el poder establecido y en favor del capital privado, dejaría una cantidad de muertos y heridos, pero también marcaría un hito de lucha anticapitalista.

Es así como los orígenes del Día Internacional de los Trabajadores se remontan a ese cruento acontecimiento. Los trabajadores huelguistas al iniciar su lucha para reducir la jornada laboral, buscaban revertir esa situación, en la que la única “limitación” que tenía el patrón era la de “no hacer trabajar a una persona más de 18 horas sin causa justificada”, por consiguiente, el único temor para este era pagar una “multa” de 25 dólares por la “infracción”.

Tras varios días de huelga, el 4 de mayo se convocó una concentración en la plaza de Haymarket, con una tensión creciente. Al iniciar la concentración más de 20 mil personas fueron reprimidas por 180 policías uniformados. Un artefacto explosivo estalló entre los policías produciendo un agente muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud matando a 38 personas y dejando más de 200 heridos.

Chicago fue declarado en estado de sitio y en toque de queda deteniendo a centenares de trabajadores que fueron golpeados y torturados, acusados del asesinato del policía.

Estos hechos represivos fueron apoyados por una campaña de prensa con citas como: “Qué mejores sospechosos que la plana mayor de los anarquistas. ¡A la horca los brutos asesinos, rufianes rojos comunistas, monstruos sanguinarios, fabricantes de bombas (…) y que en todos estos años no han hecho otra cosa que proclamar doctrinas sediciosas y peligrosas!

La prensa reclamaba un juicio sumario por parte de la Corte Suprema, responsabilizando a ocho anarquistas y a todas las figuras prominentes del movimiento obrero.

Las irregularidades en el juicio fueron muchas, violándose todas las normas procesales en su forma y fondo. Los juzgados fueron declarados culpables. Tres de ellos fueron condenados a prisión y cinco a muerte, los cuales serían ejecutados en la horca: tres periodistas, un tipógrafo y un carpintero. Se les conoce como «los mártires de Chicago».

En honor a la lucha por la jornada laboral de 8 horas y en memoria de los trabajadores de Haymarket, el 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores.

LA LUCHA DE HOY

Empleos con derechos, mejoras salariales, fin a la precariedad en los empleos y estabilidad laboral volverán a ser las consignas y proclamas de las manifestaciones que recorrerán las principales ciudades y capitales del mundo. Encabezados por organizaciones sindicales y gremiales, las marchas reclamarán mayor igualdad y seguridad en el trabajo ante crisis que sigue haciendo mella en los trabajadores.

Aún hay mucho que avanzar en materia laboral, por lo que no es un buen síntoma que año tras año las manifestaciones de este día se hayan ido convirtiendo en una rutina más testimonial que efectiva como altavoz de los trabajadores.

Pero a pesar de esta notable pérdida de fuerza, las reivindicaciones en muchos de los países siguen existiendo. Hoy se afrontan de una forma diferente. El primero de mayo ha dejado atrás proclamas universales como la adopción de las ocho horas, por reivindicaciones más precisas de exigencias nacionales o locales.

Además, para una parte de la población, esta fecha ha pasado a ser simplemente una jornada de descanso más que de homenaje a los trabajadores, sacando del contexto cualquier tipo de reivindicación, una situación que también ha sido alentada por algunos estados al cambiar el nombre de la jornada por el ‘Día del Trabajo’, en lugar ‘del Trabajador’. Sea como fuere, la importancia histórica y revolucionaria de este día continúa y, con ella, su legado.

EL PROCESO SOCIAL DEL TRABAJO EN VENEZUELA

Este concepto tiene como objetivo esencial, superar la explotación capitalista, producir bienes y servicios que aseguren la independencia económica, satisfagan las necesidades humanas mediante la justa distribución de riquezas y se den las condiciones materiales, sociales y espirituales para el desarrollo integral de las personas.

Con la entrada en vigor de la Constitución de 1999 en Venezuela, se produce un salto cualitativo de enorme importancia en el derecho laboral, a partir del reconocimiento del trabajo como un proceso fundamental para alcanzar los fines esenciales del Estado.

De esta manera, el hecho social del trabajo, en la medida en que constituye además un proceso fundamental, pasa a ser considerado por la Carta Magna como un proceso social, el proceso social del trabajo.

La promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) resulta oportuna a la luz de la manera como la coyuntura política internacional ha evolucionado desde 1999: Evidencias de un agotamiento del modelo económico predominante y la subsecuente explosión de crisis estructurales, han llevado a los gobiernos de muchos países a introducir retrocesos a los derechos de los trabajadores, incurriendo en evidentes violaciones de derechos humanos.

En este contexto, Venezuela dio un paso al frente en su propósito de asegurar los derechos fundamentales, otorgando base legal a los mandatos constitucionales recibidos en 1999, hacia una sociedad justa, ética, moral y democrática, como se desprende del mandato de la doctrina social Bolivariana en el ámbito laboral.

El Gobierno Bolivariano ha asumido su compromiso con el pueblo y con la clase trabajadora, por ello el agradecimiento a la Revolución por mantener y fortalecer los beneficios obtenidos por medio de la Ley:

*Promulgación Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadoras y las Trabajadoras (LOTTT), instrumento legal que protege y dignifica el trabajo venezolano desde el 7 de mayo de 2012.

*Contempla reducción laboral de 44 a 40 horas semanales diurnas.

*Pago doble de prestaciones en caso de despido injustificado.

*Eliminación del cobro de comisiones bancarias por servicios de cuenta nómina.

*Se retoma la retroactividad de las prestaciones para los trabajadores activos desde 1997.

*Instaura la antigüedad en pago de las prestaciones sociales, licencia de 6 semanas antes y 20 semanas después del parto para las mujeres trabajadoras.

*Específica que todo trabajador bajo esquema de contratación, no puede ser despedido, además de la igualdad de beneficios y condiciones laborales tal como los trabajadores regulares.

*El cálculo de prestaciones se realiza en base al último salario y los años de servicios.

*Se deroga la tercerización de actividades o subcontratación.

*Inserción laboral de personas con discapacidad, creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, acceso a las convenciones colectivas de trabajo sin más requisitos que lo que establezca la ley.

*Creación de los Consejos de Trabajadores con la finalidad de producir bienes y servicios favor del pueblo y la fundación de la Universidad Bolivariana de Trabajadores «Jesús Rivero».

José Gregorio Chiquito, operador de audio Aragüeña 99.5 FM: El motivo por la cual se celebra el Día del Trabajador sirve para recordar esas reivindicaciones que todo trabajador quiere y desea tener. Más que una celebración, es ese recordatorio de la presencia permanente de la fuerza trabajadora, la que dinamiza todos los procesos productivos en los diferentes ambientes, sean en el sector privado o en la Administración Pública.

Aprovecho esta oportunidad, en esta entrevista, para hacer llegar este 1 de Mayo, a mis compañeros de trabajo mis sinceras felicitaciones.

José Medina, gerente de administración Diario Ciudad MCY: Es el único día que si se celebra en todos los países del mundo y que para mí tiene un significado de lucha. Es un día para recordar que muchos de los beneficios que contamos hoy, fueron gracias a esas luchas de los trabadores en el pasado, por reivindicaciones laborales justas y que disfrutamos actualmente.

Aquí en Venezuela, estamos acostumbrados que la fecha del Primero de Mayo la relacionamos con anuncios de incentivos salariales porque de esa conmemoración, nacen los beneficios sociales y laborales. Irónicamente el Dia del Trabajador no se trabaja, muchos interpretan solo que no se trabaja, sin saber el verdadero significado, una fecha en honor a esas luchas y sacrificios de los trabajadores.

Raúl Aguilar, auxiliar de audio Aragüeña 99.5 FM: Por mi juventud y el poco tiempo en el desempeño de mi cargo no tengo referencia histórica de los motivos por la cual se celebra el Día del Trabajador, pero lo que si me llama la atención es que al prestar servicios en un trabajo, uno tiene compromisos que debe cumplir pero también tenemos derechos y que cuando no es así, debemos ser consciente de ello y que hay maneras de hacerlos valer. Si he visto como salen a la calle a marchar y exigen lo mejor para esos trabajadores y por sus familias.

MARCOS GAVIDIA