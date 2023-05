***Voces de Ciudad MCY, Telearagua y Aragüeña 99.5 FM***

***Madres imparables, llenas de amor, sacrificios, esfuerzo y dedicación para sus hijos, quienes hoy alzan su voz y destapan sus corazones para hablarnos de sus experiencias

CIUDAD MCY.- La madre es aquel amor puro y sincero que envuelve a estas mujeres aguerridas que con mucho sacrificio, esfuerzo y trabajo sacan a sus hijos adelante.

Hoy quisimos rendir un pequeño homenaje a esas madres de Ciudad MCY Telearagua y Aragüeña 99.5 FM, quienes desde cada una de las plataformas comunicacionales desde donde se desempeñan dan lo mejor de sí, para llevar el sustento a sus hogares, siempre con la mejor sonrisa.

Acá les presentamos a quienes muchas veces no ven frente a una pantalla, escuchan su voz en una radio o leen sus textos en el periódico, pero que su trabajo habla por sí solas, hoy te presentamos a estas madres que con mucho sentimiento plasmaron el amor más grande que pueden expresar hacia sus hijos.

Leidy Martínez

Esta madre aragüeña pertenece al departamento de Servicios Generales de Telearagua, con 47 años es madre de 5 hijos, en edades comprendidas entre los 25 y 16 años, con carácteres diferentes, madre soltera que siempre ha buscado dar lo mejor de ella para sus hijos, “siempre le doy consejo a mis hijos, me tocó ser padre y madre a la vez, trabajaba hasta las 11:00 de la noche, ya cuando llegaba los conseguía dormidos y al siguiente día lo veía sólo un ratico y les dejaba su desayuno y almuerzo listo para salir de nuevo a trabajar”. Leidy representa a todas esas mujeres que salen a diario para llevar el sustento al hogar, siempre está trabajando incansablemente, se considera una madre que consiente, pero a su vez también pone carácter a sus hijos para que sean hombres y mujeres de bien.

Griselys Valera

Ella es auxiliar de producción de Aragüeña 99.5 FM, madre de un varón de 15 años, para ella la llegada de su hijo representó un cambio total, porque lo tuvo muy joven, por lo que considera que es una de las enseñanzas más grandes y hermosas que pudo regalarle la vida, “mi hijo fue la inspiración y el impulso para seguir adelante sin detenerme, es mi motivo, muchos pensaron que no seguiría mis estudios, y todo lo contrario, mi hijo no fue un impedimento, fue el motor de impulso para exigirme más”. Entre tantas experiencias nos cuenta que después de tener a su hijo pudo poder comprender más a su madre.

Griselys es la única hembra de cuatro hermanos y siempre ha contado con el apoyo de toda su familia, se considera una madre que mantiene una buena comunicación con su hijo.

Andreína León

Ella es la Coordinadora de Secciones Especiales de Ciudad MCY, madre de una hermosa princesa llamada Victoria, Andreína nos cuenta que para ella ser madre significa amor puro, genuino, incondicional y verdadero, “es la prueba de que Dios existe, porque que un ser pueda dar vida a otra ser es maravilloso”. Su hija representa su mayor victoria, nos cuenta que la llegada de su hija reflejó una esperanza de la parte humana y hasta un milagro de vida. El día a día de esta madre incansable es una batalla que demanda tiempo para saber distribuir entre el trabajo y la convivencia con su pequeña, ya que como toda madre quiere disfrutar cada paso y momento, y ellos crecen muy rápido, por lo que se debe hacer un equilibrio. Quiere formar a una niña con capacidades de gestionar sus emociones con una buena autoestima y con criterio propio.

Elizabeth Catarí

Es asistente de presidencia de Telearagua, madre de 3 hijos (20, 18 y 7 años). Una vez que sale de las instalaciones del canal se convierte en madre. En esta época Elizabeth concentra todas sus energías en su hijo de 7 años para darle lo mejor. Su hija mayor es su pilar por ser la primera. «Extraño mucho a mis dos hijos mayores, ya que están fuera del país, nunca pensé que mi vida iba a cambiar y que estarían lejos de mí, como madres no estamos preparadas para eso, pero sé que están bien y dando lo mejor de ellos fuera de nuestro país». Elizabeth destaca que los padres debemos orientar a nuestros hijos para que cada día sean mejores personas.

María Fernanda Carruido

Se convirtió en madre a los 21 años, nos comenta que su situación ha sido muy fuerte, ya que sus hijos no cuentan con la figura paterna, ella es analista de Recursos Humanos en Aragüeña 99.5 FM. «De verdad me cuesta ser de carácter fuerte, cada vez que les voy a llamar la atención a mis hijos me da mucha risa, pero siempre trato de conversar con ellos y orientarlos». Nos dice que así como fue su crianza ha querido inculcar eso a sus hijos. Como madre orgullosa destaca lo privilegiada que se siente de que sus hijos sean tan proactivos y dice que ellos forman parte del mejor equipo, alentando a hacer cosas nuevas.

Oroipsis Gil

Es Coordinadora de Web en Ciudad MCY y nos cuenta que ser madre es algo que le ha permitido agradecer a Dios por tener a su príncipe Thiago, «las etapas van pasando y se van superando esos temores y miedos». Oroipsis se denomina como una madre moderna que busca romper viejos patrones y dejarse llevar por la intuición o como se considere que quiere llevar cada quien la formación de su hijo, con total dedicación a su crianza, nos específica que el rol de madre es una cosa y el de padre es otra, que no se deben asumir roles que no corresponden. Tiempo al tiempo, no hay porque correr, tener hijo es una gran responsabilidad.

Reina Betancourt

Periodista de Ciudad MCY, madre de dos jóvenes (19 y 14 años), para ella es la consolidación de la función que Dios le colocó como tarea sobre la Tierra, “madre es una sola, pero no todas las mujeres cumplen con ese rol, el sólo tener el privilegio de dar vida y llevar un hijo 9 meses ya eso es vida y amor”. Esta madre orgullosa dice que la adolescencia es una de las etapas más fuertes, pero que le ha brindado la plena confianza a sus hijos para que la vean como una amiga más.

DENNY MÁRQUEZ