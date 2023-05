***Este jueves, 1º de junio, a las 7:00 pm, este premiado pianista venezolano, residenciado en Estados Unidos, vuelve a su ciudad natal para ofrecer un concierto íntimo

CIUDAD MCY.- En el universo del jazz neoyorquino, el nombre de Gabriel Chakarji -un músico nacido en Caracas, residenciado en la ciudad que nunca duerme-, se ha hecho cada vez más reconocido, tanto por los amantes de la música como por sus colegas y la crítica.

Y es que desde que llegó a esa ciudad en el 2014, con sólo 21 años y una beca para estudiar en el programa de jazz contemporáneo de la prestigiosa The New School, Chakarji no ha dejado de sorprender con su enorme talento como ejecutante y compositor.

Este jueves, 1º de junio, a las 7:00 pm, este prodigioso artista regresará a la escena de su país natal, después de nueve años, para presentar «DE NYC A CCS», un vibrante proyecto en el que expone su concepto de la fusión posible entre el jazz y la música tradicional venezolana.

La Sala de Conciertos del Centro Cultural BOD será el espacio donde Chakarji mostrará su virtuosismo, con merengues venezolanos y choros brasileños tocados a piano solo. Asimismo, acompañado de una banda que combina percusión afrovenezolana, batería y bajo, llevará a la audiencia a un clímax musical con invitados especiales de lujo, entre los que destaca la voz de la gran Betsayda Machado.

El repertorio de esta presentación incluye, además, composiciones originales y canciones tradicionales interpretadas a través de un lente contemporáneo, lleno de ricas armonías e improvisaciones inspiradas en la tradición del jazz.

“Quiero compartir con los amantes del jazz, la riqueza cultural de nuestra música. Las audiencias siempre quedan impresionados de la energía que tienen nuestros ritmos y aprenden de la variedad que tiene Venezuela y de la influencia africana en su música”, afirmó.

Y es que Chakarji es parte de una generación de músicos de la diáspora venezolana que se han encargado de entender cómo el folclore de su país encaja dentro del amplio espectro del jazz y la música improvisada en los EEUU.

En su trabajo como pianista ha tenido la oportunidad de trabajar con múltiples ganadores de Grammys como Luis Enrique, La India, C4 Trío, Tony Succar, Luisito Quintero y muchos más.

Ha realizado giras por EEUU, Europa y Asia. Se ha presentado en los teatros de jazz más famosos de Nueva York como lo son el Blue Note, Jazz at Lincoln Center y Carnegie Hall. Sus composiciones han obtenido premios de ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers). También fue comisionado por el reconocido Jazz Gallery en NY por su programa anual de Artist Residency. Asimismo, ha realizado arreglos para el Carnegie Hall y ha sido merecedor de un premio Grammy por su participación como pianista en el proyecto de Afro Latin Jazz Big Band de Arturo O’Farrill.

Gabriel Chakarji: De NYC a CCS forma parte de su Spring Tour 2023, que lo llevará, además de Venezuela, a diversas ciudades de Estados Unidos, México y Colombia.

