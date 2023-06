CIUDAD MCY.- Desde la parroquia La Vega en Caracas, donde se realizó una movilización de los Jefes de Calles y las Unidades de Batallas Bolívar Chávez (UBCH), de los cinco ejes territoriales comunales, en respaldo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, exhortó garantizar la unidad del pueblo para no permitir que sea alterada la paz conquistada en más de 20 años de Revolución.

Refirió que la oposición venezolana con su campaña electoral busca perturbar la paz del pueblo y pretender echarle la culpa al Gobierno nacional de las cosas malas, y aseguró que “fueron ellos (oposición) quienes pidieron sanciones, bloqueos, pidieron invasiones y ahora pretenden hacerse de la vista gorda y no quieren que la gente se acuerde de eso”, recordó.

“Son unos inmorales se robaron Citgo, pidieron sanciones, se robaron el oro de los venezolanos y después vienen a decir que las cosas están mal”, manifestó Cabello al tiempo que exhortó al pueblo no dejarse engañar porque la oposición en su campaña recorrerá los barrios, las comunidades, los municipios, en búsqueda del voto porque, “ellos no tienen vergüenza”, expresó.

“Mientras haya Revolución aquí va a haber paz, aquí va a haber esperanza, porque ellos (derecha) han querido matarnos la esperanza a nosotros, han querido que los jóvenes no tengan ilusiones, para que el país muera y ellos presentarse como los salvadores de lo muerto, pues yo les tengo malas noticias: Este país no está muerto ni se va a vender, este país es de los venezolanos y las venezolanas. Este país no está sometido a la voluntad de ningún imperio”, agregó Diosdado Cabello.

Consejo Nacional Electoral

El primer vicepresidente del PSUV, se refirió a las contradicciones de la oposición venezolana y manifestó que haces dos años decían que no irían a elecciones porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) que había, no les gustaba. “Ahora que los rectores del CNE renunciaron, están chillando porque quieren lo que estaban”, quien los entiende, se preguntó Diosdado.

Asimismo, hizo énfasis en que la única propuesta de la derecha es privatizarlo todo, recordó que desde la llegada del Comandante Chávez al poder buscaron privatizar PDVSA, “firmaron una cosa que llamaban apertura petrolera, donde los gringos se llevaban 99 por ciento de los ingresos y nos daban uno a nosotros solo el uno por ciento. Hasta que Hugo Chávez mando a parar y nacieron las misiones y grandes misiones sociales para la atención del pueblo”.

En este sentido, Cabello pidió además reconocer el trabajo de los jefes y jefas de Calles y los jefes de las UBCH, e instruyó a los integrantes de la dirección nacional del PSUV, “ir barrio por barrio, comunidad por comunidad a exaltar la labor

