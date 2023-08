*** Uno de los principales beneficios de reciclar el plástico, entre otros, es la disminución de los residuos sólidos, la calidad del suelo que se ve aumentada, o que se reduce la emisión de gases de efecto invernadero ***

CIUDAD MCY.-El motivo principal para reciclar el plástico es porque sus residuos tardan entre 100 y mil años en degradarse. El plástico supone más del 12% de la cantidad de residuos sólidos urbanos. Al reducir, reutilizar y reciclar, se producen grandes beneficios para el medio ambiente.

Reciclando el plástico se evita que los productos y materiales derivados de éste se conviertan en residuos, transformándolos en otros completamente nuevos, alargando su vida útil y ayudando a la preservación de los recursos naturales del planeta

Con la mayor parte del plástico reciclado se producen envases, tuberías, piezas industriales, embalajes y otros productos. También se pueden hacer fibras para la industria textil y, en menor medida, el plástico reciclado también se destina a precintos.

Además, si se recicla el plástico, se estará consumiendo menos cantidades de materias primas y de recursos naturales y energéticos no renovables. Esto evitan que se agoten. El plástico supone más del 12% de la cantidad de residuos sólidos urbanos.

LAS TRES R DEL PLÁSTICO

Al reducir, se refiere al consumo a nivel de bienes y gasto energético. Esto haría que se disminuyera el impacto en el medio ambiente a un nivel importante. Se puede conseguir utilizando vasos y platos de cristal en vez de material plástico, las bolsas de tela, bombillos de bajo consumo, evitando comprar agua embotellada o comprando productos a granel, entre otras muchas formas.

El reutilizar se traduce en usar los productos más de una vez, dándoles así una segunda vida. No solo ayuda a la economía personal, si no que, ayuda mucho al medio ambiente. Por ejemplo, utiliza pilas recargables, crea velas a través de latas usadas o crea un florero a raíz de un cubo que se tenga en casa, pero que ya no se use.

Y reciclar se logra separando los residuos para que se transformen en nuevas materias primas que puedan ser usadas. La sincronía de estas tres R es de vital importancia para que el medio ambiente no se vea dañado, por lo que se debe tener en cuenta cómo reciclar cada residuo. No solamente se recicla el cartón, plástico y vidrio, sino que también las bombillas, fotografías, productos de limpieza, electrodomésticos, medicamentos, etc.

Hay diferentes formas de deshacernos de los residuos, como son los puntos limpios o los contenedores de la vía pública. Los contenedores se dividen en: amarillo para plástico, metal y brick; azul, para papel y cartón; verde, para vidrio; y gris (o verde oscuro), para el resto de los residuos.

REINA BETANCOURT