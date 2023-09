***La actividad permitió brindar ayuda a 5 mil personas de la comunidad con atención directa en salud, alimentación y otros servicios

Ciudad MCY.- Como parte de las políticas implementadas por la gobernadora del estado bolivariano de Aragua, Karina Carpio, en materia de atención social al pueblo aragüeño, se efectuó una jornada de “Aragua Reverdece”, en la parroquia Zuata, del municipio José Félix Ribas, favoreciendo a más de mil 100 familias de la localidad.

La máxima autoridad regional realizó un despliegue durante la jornada, acompañada del comandante de la Zona de Defensa Integral 44 Aragua, G/D Ángel Balestrini, la autoridad única de Salud, Shirley Hernández y el alcalde de la jurisdicción, Juan Carlos Sánchez, con la finalidad de establecer contacto directo y diálogo con el pueblo revolucionario y constatar de primera mano el desarrollo de la actividad.

«Esto es un compromiso del gobierno revolucionario, de las instituciones locales y municipales, todos articulados en estos operativos donde les damos el acompañamiento y el abrazo a las comunidades, seguimos trabajando por la patria y por la revolución» expresó la gobernadora de la entidad.

Acotó que la actividad permitió brindar servicios de medicina general, despistaje, odontología pediátrica, oftalmología, pediatría, geriatría, vacunación, entre otros, dando pronta respuesta a alrededor de 700 personas, de igual forma la atención de animales a través de Misión Nevado, atendiendo a más de 215 animales de compañía, de forma gratuita y de calidad.

De esta forma, el alcalde del municipio, Juan Carlos Sánchez expresó su agradecimiento a la gobernadora de la entidad por desplegar la jornada en la comunidad, mencionó las cualidades que representa a esta comunidad, siendo gente honesta y echada para adelante, «Hoy estas comunidades han recibido una gotica de amor de su parte, acercándose desde lo humano y espiritual a nuestro pueblo que anhela y necesita un abrazo, una palmada, una mirada sincera y concreta, y hoy el pueblo ha sentido su presencia» acotó.

Por su parte, los niños y niñas pudieron disfrutar de las diferentes actividades realizadas por los recreadores, quienes se encargaron de ofrecerles un día diferente lleno de risas y alegrías, a través de pinta caritas y juegos.

Ayudas brindadas

Durante la jornada, la máxima autoridad regional, junto al alcalde y la autoridad única de Salud, Shirley Hernández, entregaron ayudas técnicas para los abuelos que sufren de alguna discapacidad o problemas de motricidad.



La madre de Roselis Hernández fue una de las beneficiadas con una silla de ruedas para su movilidad, quien sufrió un accidente hace seis meses, teniendo fractura de fémur a nivel de la cadera.

«Me siento feliz y complacida por esta ayuda, no esperaba más de lo que he trabajado por mi pueblo» expresó con agradecimiento y lágrimas en los ojos.

De igual manera, la autoridad única de Salud, Doctora Shirley Hernández, aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a las comunidades y estar atentos y cuidar la salud picándole adelante al dengue “Con la campaña que estamos implementando se busca que el dengue no agarre a nuestra población, ayúdennos a ayudarles” mencionó.

Aragua Emprende

Para aportar a la comunidad y a su economía informal, el aragüeño se conoce por ser echado para adelante, es por ello que Aragua Emprende estuvo en la actividad para ofrecer ayuda a los nuevos negocios que están naciendo en la entidad.

Ysbel Verenzuela, tiene un emprendimiento, la cría de conejos y expresó sentirse feliz por esta jornada que le hizo estar un paso más cerca para hacer de su emprendimiento, un negocio.

«Estas jornadas me parecen excelentes porque están atendiendo las necesidades del pueblo, he pasado por Aragua Emprende solicitando información para mi emprendimiento, y me parece excelente que estén ayudando a las comunidades y aportar al desarrollo del país».

Jenifer Leal | Giselle Vera (PASANTE)