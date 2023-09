***Especialistas coinciden que la mejor manera de prevenir este tipo de enfermedades en nuestras mascotas es cumpliendo con el esquema de vacunación

CIUDAD MCY.- Cuando una mascota llega a casa, es considerada un miembro más de la familia, el compañero de juegos de los niños y se convierte en otro hijo para los padres, e incluso el integrante más consentido, es por ello que cuando se enferma, todos se preocupan por la mascota, porque no se sabe qué es lo que le pasa o dónde le duele. Una de las recomendaciones más importantes para tener un perro sano, es llevarlo regularmente al veterinario y cumplir con el esquema de vacunación para prevenir enfermedades graves como el Moquillo y el Parvovirus.

Para Francisco Mijares, coordinador de la Misión Nevado en Aragua la vacunación temprana y oportuna es la primera línea de defensa contra el Parvovirus y el Moquillo ya que ayuda en su prevención.

Enfatizó que los cachorros deben ser vacunados cuando cumplen 45 días, a los 20 días siguientes se les debe hacer un refuerzo y 20 días después la última dosis, a partir de ahí el animal debe ser vacunado anualmente.”

Es por eso que Mijares hizo hincapié en que, a los perros, hay que vacunarlos con la séxtuple, que los protege contra la parvovirosis, el moquillo, el coronavirus, la hepatitis y la influencia canina, la leptospirosis, que son enfermedades que los ataca desde cachorro y lo mata. “Por eso hay que colocar esas vacunas cuando están cachorros y luego se inyecta la vacuna cuando está adulto”.

Jornadas de atención

El equipo de Misión Nevado Aragua, informó que mantienen de manera permanente un despliegue para la atención de animales en los 18 municipios del estado Aragua, donde se les proporciona consulta médica veterinaria gratuita, vacunación antirrábica, desparasitación, atención a emergencias, corte de uñas, limpieza de orejas.

El pasado fin de semana fueron atendidos más 400 animales en los municipios Libertador, Ribas y Girardot, donde se les proporcionó a la población animal todos los servicios de atención preventiva, además se les dio alimentos en caso de alguna complicación por desnutrición.

No es una zoonosis

Al mismo tiempo, de acuerdo a las recomendaciones del doctor Maximiliano Montilla y la doctora Grey Pineda, médicos veterinarios de la Universidad Central de Venezuela, el moquillo no se transmite al ser humano, quiere decir que no es una zoonosis, solo se transmite de perro a perro. Por eso recomendamos a todas las personas, a los responsables de animales, inyectar esta vacuna con el médico veterinario más cercano a su localidad.

Sin embargo, también recalcó que no es bueno tener nuestros perros así estén vacunados cerca de perros que presenten algún tipo de enfermedad, “Por eso les recomendamos a las personas que tienen un perro que aún no está vacunado, no lo pueden sacar a pasear, tampoco dejar que otras personas que tengan perros los estén agarrando, no lo puedes llevar a parques, ni a ríos, ni a playas”, es lo más sano mientras no estén protegidos”, dijo.

Síntomas del Parvovirus

Los especialistas en servicio médico veterinario, definen la parvovirosis en perros como una enfermedad viral muy “grave y contagiosa”, que puede ser mortal para los cachorros. Detallan que el virus comienza con vómito y diarrea sanguinolenta, que les genera deshidratación, adicional a las infecciones secundarias del tracto digestivo. Si aparecen estos síntomas se debe estar muy alerta y acudir al veterinario, él puede confirmar si el animal contrajo el virus haciendo una prueba.”

Moquillo

Es un virus que se transmite en su mayoría en cachorros, sin embargo, también puede afectar a perros adultos con un deficiente esquema de vacunación o pacientes inmunosuprimidos. Según los expertos, esta enfermedad se clasifica como mucho más grave y dolorosa que el mismo Parvovirus y agrega: “Igual que el Parvovirus no existe un medicamento que lo cure, sólo se pueden tratar los síntomas y detectar la enfermedad es difícil ya que los síntomas se pueden confundir con otras patologías, este virus ataca en 4 fases, desde infecciones respiratorias y digestivas hasta síntomas neurológicos e inflamación de algunas partes del cuerpo, esto hace que llegar a su diagnóstico sea complejo.

