*** Una intervención quirúrgica de Escoliosis Idiopática del Adolescente fue la bendición más grande que recibieron para seguir en el camino de la vida .“Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas” (Proverbios 3:5-6).*

CIUDAD MCY.- El camino de la fe en Dios ciertamente no está lleno de flores, pero los que participan de la amargura compartirán la dulzura y así lo comprueba la historia de vida que el joven Cristian Castro y su madre, Roselmarys Gudiño, contaron a través del espacio “Dejando Huellas”, cuando fuimos a buscar su testimonio en el sector Santa Inés en el municipio Francisco Linares Alcántara, donde habitan en un anexo en la casa de una hermana.

En todo este andar, sin duda alguna se manifiesta la misericordia de Dios y queda marcada en los corazones de las personas que reciben la bendición en la que el canal expreso es la gobernadora Karina Carpio, quien desde que asumió el compromiso como mandataria de Aragua viene realizando obras que hacen amores y no malas razones.

Nos contó Roselmarys que comenzó a probar de su copa amarga desde que le fue confirmado el diagnóstico de Escoliosis Idiopática del Adolescente a su hijo Cristian, cuando tenía 14 años de edad, en la Cruz Roja de Maracay. Ya se le notaba la condición y la afectación le comprimía sus pulmones y el corazón, por lo que le tocó un fuerte peregrinar para lograr los recursos e intervenirlo lo más pronto posible.

“No fue nada fácil; siempre de la mano de Dios, alguien un día apareció y me dijo que la Gobernadora estaría en las instalaciones de Sudamtex. Recuerdo estaba en campaña, nos fuimos hasta allá y se dio la oportunidad para que él mismo le hiciera entrega del informe médico y le contara de su situación”, relató Roselmarys.

Regresó a casa esperanzada y convencida de que recibirían esa ayuda, pasó el tiempo, mientras comenta que no paraba de orar y soñaba que era operado, que había premura por parte de los médicos, pero que Dios le daría ese regalo de vida.

“Pasó el tiempo, buscando recursos financieros, que no sabía dónde encontrarlos… entretanto ella ganó como gobernadora y ya en febrero del año 2022 ella me llama y me dice que fue aprobada la operación de mi hijo. Para mí eso fue, no sé cómo lo explico, el regalo de la vida. Porque cada vez que iba al médico, lo primero que me decían era que tenía que agilizar los más pronto posible. Y, ¿de dónde yo iba a sacar?”, relató la madre conmovida.

Detalló que se trataba de una operación muy costosa, porque él ameritó implantes, barras, tornillos, ganchos, “en total la operación salía como en 6 mil dólares con los implantes y el corsé”, dijo.

“Y digo es el regalo de la vida, porque hiciera lo que hiciera eso no lo podía obtener jamás”, ratificó

Una vez recibida la llamada milagrosa, se trasladaron a Caracas y allí fue intervenido por un buen equipo médico en el Hospital Ortopédico Infantil y todo fue cancelado por la gobernadora.

Ya a un año de ese regalo de vida, Cristian contó que nunca le llegó a doler la operación, que no tuvo dolor nunca, “fue un proceso pero se logró… Ahora no estoy estudiando, porque ya me gradué de bachiller”, dijo el joven de 17 años de edad, quien guarda entre sus sueños el ser funcionario de seguridad en el cuerpo de investigaciones del estado.

Para cerrar esta historia que renueva la fe, Roselmarys dijo a las madres entre sollozos: “luchemos por nuestros hijos, que los sueños se cumplen, que Dios nunca nos abandona, porque yo sentí un momento que Dios me abandonaba, pero no es así. Todas las noches le pedí a Dios para que esto se lograra, pero tenemos que luchar por nuestros hijos para darles lo mejor”.

En la vida no hay limitaciones, no las hay en ningún momento; las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos cuando creemos que Dios no está en nuestras vidas. Pero como Dios está en nuestras vidas, y ahí está con ustedes, su bendición llega de la manera menos esperada.

Equipo

Yajaira Díaz /Jenilet Díaz/Gio Ceballos