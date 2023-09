CIUDAD MCY.- Con el propósito de potenciar y visibilizar la masificación deportiva que ha tenido el bádminton en los últimos años, y el trabajo articulado que ha venido desarrollando la Federación Venezolana de esta especialidad, en conjunto con el Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), desde el próximo 28 de septiembre hasta el 01 de octubre se celebrará el Campeonato Nacional Sub 19 de la disciplina, en las instalaciones del gimnasio cubierto “Mauricio Johnson” del Polideportivo Las Delicias de Maracay.

Será un campeonato que marcará el inicio de un ciclo de eventos competitivos en la disciplina en el estado Aragua, y que reunirá a las mejores 50 badmintonistas provenientes de los estados Mérida, Portuguesa, Guárico, Miranda, Yaracuy, Trujillo, Cojedes, Falcón, Distrito Capital y Aragua, como sede, y que además otorgará puntos dentro del ranking nacional.

Jorge Briceño, presidente del IRDA, manifestó su satisfacción por el resurgimiento de este deporte en la entidad, que se reestrenó en el mes de marzo con un nacional infantil, cumpliendo con las normativas internacionales en un remozado Mauricio Johnson, lo cual valió para que la federación venezolana considerara a Aragua como sede para estos eventos nacionales e internacionales.

Gigliola Sandoval, miembro de la federación venezolana del bádminton, expresó el agradecimiento contundente por parte del ente deportivo nacional, en cuanto al apoyo del estado y las instituciones gubernamentales se refiere.

La federativa destacó que Aragua es un estado que ha aportado mucho a la consolidación del bádminton a nivel nacional, al punto de marcar un antes y después en la historia de la disciplina, puesto que por primera vez se realizará un campeonato internacional en nuestras tierras.

Sandoval informó que, durante los días de competencia, luego de culminada las jornadas, las personas se podrán acercar al gimnasio y participar de un mini campamento dirigido a todos aquellos interesados en conocer y practicar la disciplina, esto con la finalidad de captar adeptos y cultivar el semillero en virtud de la masificación deportiva.

Por Aragua darán la cara cinco atletas (Marielys Moreno, Herminia Cortez, Valeria Montserrat Guzmán, Valeri Velázquez, Stephany Mejías y Jesús Quintana) cuatro femeninas y un masculino, quienes buscarán subir al podio en las modalidades individuales, dobles y mixtas, destacando que son jóvenes que pertenecen a la categoría Sub 13, Sub 15 y Sub 17, pero que sin lugar a dudas son pilares fundamentales dentro de la selección regional, porque representan la generación de relevo y el futuro que representará al país a nivel internacional.

ARAGUA: EPICENTRO INTERNACIONAL DEL BÁDMINTON

En cuanto a los eventos internacionales, Sandoval reveló que se iniciarán el próximo 04 de octubre con el Venezuela International de Bádminton, que tendrá como escenario el gimnasio cubierto “Mauricio Johnson” del Polideportivo Las Delicias de Maracay, y que reunirá a los 75 mejores exponentes de Estados Unidos, Perú, Paraguay, México, Ecuador, Guatemala, Italia, Austria, Trinidad y Tobago, Paraguay y Venezuela.

En ese evento, todos los atletas que competirán sumarán puntos para el ranking internacional con miras a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Para la Federación Venezolana de Bádminton, Aragua es considerada la casa de esta disciplina. Desde la nueva gestión federativa se han enfocado esfuerzos para dar visibilizar el deporte y sumar en la masificación nacional no solo en el deporte convencional, sino también en el parabádminton y el air bádminton.

En diciembre concluirá el calendario deportivo con dos eventos internacionales que tendrán lugar en las instalaciones de la Universidad Bicentenaria de Aragua, que albergarán dos campeonatos sudamericanos. El primero será el XVIII Campeonato Sudamericano Adulto y Juvenil de Bádminton a realizarse del 04 al 08 de diciembre, y el segundo será el V Campeonato Sudamericano de Parabádminton a efectuarse del 13 al 17 de diciembre.

En ambos eventos sudamericanos verán acción países como Perú, Ecuador, Argentina, Colombia, Brasil, Venezuela y otros aún por confirmar, quienes buscarán los máximos honores en las distintas modalidades.

En el sudamericano de parabadminton se disputarán encuentros en dobles masculinos, dobles femeninos y dobles mixtos en las categorías WH 1 (Silla de ruedas /discapacidad severa), WH2 (Silla de ruedas /discapacidad menor), SL3 (De pie /discapacidad severa en las extremidades inferiores), SL4 (De pie / discapacidad menor en las extremidades inferiores) y SU5 (De pie / discapacidad en las extremidades superiores).

ANDREÍNA LEÓN