Ciudad MCY.- La localidad de Las Tejerías municipio Santos Michelena, en el estado Aragua, es el epicentro de la V Bienal del Sur «Pueblos en Resistencia», que se desarrollará hasta el 15 de diciembre con la participación de artistas nacionales e internacionales quienes realizarán diferentes obras en el poblado.

La inauguración del evento estuvo liderada por el ministro del Poder Popular para La Cultura, Ernesto Villegas; la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio; el alcalde del municipio Santos Michelena, Régulo de La Cruz y el alcalde de Girardot, Rafael Morales, entre otras autoridades del Gobierno nacional.

Asimismo, se contó con la participación de los invitados internaciones Óscar Tarazona, Ever Arrauque y Sonia Estrada (Perú); Wayne Morris – Rafiki (EEUU); Mohamed Guiga y Raouf Karray (Túnez); Paolo Mezzadri (Italia); Sanjog Shertha (Nepal); Serwan Baran (Irak).

Entre los artistas nacionales estuvieron presentes Yrina Gutiérrez, Andriana González, Carlos Vielma Rosas, Natalia Rondón, Coral Sánchez, Joel Álvarez, José Grateron, entre muchos más.

El ministro Villegas detalló que con la Bienal se llevó una gótica de arte de distintos rincones del mundo y de la propia Venezuela a la localidad de Las Tejerías que hace casi un año fue afectada por un deslave.

Reiteró que como instruyó el presidente Nicolas Maduro se prevé recuperar todos los museos, sin embargo, se quiere que todas las obras de arte no se confinen en las paredes, sino que el verdadero arte se reconozca así mismo dentro y fuera de esas instituciones y que los creadores se reconozcan como actores de la dinámica cultural venezolana, tanto los consagrados como a los que están emergiendo con propuestas alternativas o que apenas estan emergiendo en este semillero como lo es Las Tejerías.

«Nosotros venimos de grandes artistas como Armando Reverón que no se detuvieron ante la adversidad y pintaron con lo que tuvieron, a mano, e incluso los materiales más inimaginables y convirtieron de lo feo algo hermoso y perdurable», expresó.

Villegas refirió que los artistas de la Bienal van de la mano con el pueblo de Las Tejerías, para acompañarlos en el proceso de reconstrucción que no es solamente material, aunque es necesaria, pero sin la reconstrucción espiritual la tarea estaría incompleta. «Podemos elevar rascacielos pero si los seres humanos destinados a estar en estos espacios no superan el trauma y todas las vicisitudes que han tenido que atravesar antes, durante y después de la tragedia no estaríamos haciendo absolutamente nada», resaltó.

Por otra parte, felicitó a las autoridades de la entidad y reiteró que este jueves 05 de octubre la Bienal de Sur comienza en Maracay en el municipio Girardot. «Vamos a desplegarnos en estos meses de finales del año con todos los poderes creadores de nuestro pueblo para decir presente, este pueblo venezolano está vivo, tiene la frente en alto y va para nuevas victorias», enfatizó.

Igualmente, resaltó la labor que hacen las mujeres del sector con los niños y niñas para transmitir sus conocimientos en las danza tradicionales, la pintura, entre otras disciplinas.

La gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, agregó que los habitantes del municipio Santos Michelena se convierten en los artistas, en los protagonistas de un evento tan importante como la Bienal del Sur.

Recordó que la tragedia de Las Tejerías marcó la vida del municipio en un antes y un después para la entidad. «Después de este evento nacieron y surgieron muchas iniciativas y una de las iniciativas de más connotación para este momento es esta V Bienal del Sur que hoy estoy agradecida por haber tomado el estado Aragua, este municipio como epicentro de una actividad cultural de tanto renombre donde nos acompañan artistas nacionales, artistas internacionales y diversidades de naciones», dijo.

La autoridad regional expresó que los artistas en este evento son los habitantes del pueblo de Las Tejerías, quienes podrán rememorar en los murales que van a materializarse grandes obras de la mano de los creadores tanto nacionales como internacionales.

«Aragua se convierte en una referencia nacional e internacional en este momento y nos convertimos a partir de hoy en una vitrina una vitrina, donde le decimos al mundo que no es Las Tejerías que lloró, es Las Tejerías que vive, es Las Tejerías de la cultura», recalcó.

Por su parte, el alcalde del municipio Santos Michelena, Regulo de la Cruz, expresó su agradecimiento por la presencia de los invitados nacionales e internacionales y el acompañamiento de las autoridades del Gobierno nacional y regional en el renacimiento de Las Tejerías.

«Lo importante de todo esto es la fusión de todo el arte con el pueblo, con la cotidianidad del pueblo incluso con aquellos vecinos y vecinas que no están tan incorporados con la lógica del arte y hoy nos familiarizamos», comentó.

Destacó que la realización de V Bienal del Sur es una alegría que llega a la localidad a pesar de las dificultades que dejó la tragedia que está por conmemorar un año. «Las Tejerías está renaciendo».

Resaltó la importancia de la cultura en la construcción de una ciudad de paz y se enfatiza el compromiso de la revolución con y el legado del Comandante Hugo Chávez en cada acción realizada.

