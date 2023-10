CIUDAD MCY.- El buen hijo siempre regresa a casa, así ha ocurrido con el ex lanzador Yohan Pino quien está de vuelta a la organización Tigres de Aragua, ahora como coach de bullpen, después de defender al equipo por 14 temporadas como pelotero activo.

«Contento de estar de regreso, después de haber jugado 14 años con los Tigres de Aragua, ahora estoy con un nuevo rol como pitching coach de bullpen para tratar de darle la mayor de mis experiencias a los muchachos, la mayor información para así poder ayudar al equipo», comentó Pino quien dejó un registro de por vida de 35 juegos ganados, 26 perdidos, 216 juegos lanzados, un total de 464.1 IP con 312 ponches propinados.

Para Pino, su regreso no era algo que había pensado, sin embargo manifestó sentirse contento de recibir la oportunidad, «No me imaginé regresar ya que habían pasado varios años que salí del equipo, pero estoy contento de estar aquí para ayudar al equipo, gracias a la gerencia por la oportunidad que me dan», indicó el ex grandeliga quien ocupa un lugar histórico dentro de la organización bengalí tras haber conseguido cuatro títulos de campeón y una Serie del Caribe, así como también por estar en el top 10 de varios renglones históricos de pitcheo de Tigres, como 4to en juegos lanzados, 2do en ganados, 3ero en innings lanzados, 2do en ponches propinados.

Sin duda alguna, haber sido dirigido por Welby «Buddy» Bailey y ahora ser parte de su cuerpo técnico es algo que disfruta Pino, quien no dudó en tener palabras de elogio para el manager más ganador en la historia de Tigres de Aragua, «Es muy importante tener un manager como Bailey con toda la experiencia que tiene en la liga, conoce muy bien la liga», comentó el ex lanzador.

Labor como coach

Para la mayoría de los coachs cuando realizan la transición de pelotero activo a técnico ocurre un cambio de mentalidad, para algunos el cambio es significativo, sin embargo en lo que muchos coinciden es en el cambio de óptica para entender el juego, algo que para Yohan Pino quizás no ha sido complicado desde que inició su carrera como coach con la organización de Marlins de Miami, «Hay cosas que uno como jugador no entiende, o si lo entiendes pero te cuesta asimilarlo, ya como coach te das cuenta cuando un pelotero te puede o no ayudar en diferentes situaciones, gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar varios años y tomar experiencia y gracias a la ayuda de un coach como Iván Arteaga he entendido rápido como es el rol de coach», manifestó Pino quien vive su primera experiencia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional como técnico.

Fanáticos incondicionales

Por último, Yohan Pino envió un mensaje a la fanaticada tigrera, esa que siempre lo apoyó en su época de pelotero y que fue tan importante para conseguir los logros en los años de la dinastía, «El mensaje es que nos sigan apoyando como lo han hecho a lo largo de todos los años, esperemos que vuelvan esos momentos de alegría como en la dinastía, tenemos un grupo de coachs que nos gusta ganar, tenemos un buen grupo de peloteros para salir hacer las cosas bien, la invitación a la fanaticada es que nos vengan apoyar», finalizó Pino.

PRENSA TIGRES DE ARAGUA