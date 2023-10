CIUDAD MCY.- En el engalanado gimnasio cubierto «Mauricio Johnson» del Polideportivo Las Delicias en Maracay; quedó inaugurado y para la historia el Venezuela International de Bádminton 2023, ruta París 2024, torneo que por primera vez se celebra en Venezuela y Aragua, con la participación de 11 países, quienes verán acción en las modalidades de singles, dobles y dobles mixtos.

El acto de inauguración contó con la presencia de la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio; la presidenta de la Federación Venezolana de Bádminton Dhayisbel Torrealba, y el presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA) Jorge Briceño, como demás instituciones gubernamentales, atletas internacionales, medios de comunicación y público asistente.

Las notas del himno nacional de Venezuela fueron interpretadas por el ensamble de trompetas del estado Aragua, posterior al desfile de los atletas en medio de la cancha.

La presidenta de la Federación Venezolana de Bádminton, Dhayisbel Torrealba en sus palabras de salutacion dijo que, es un honor recibir a atletas mundialistas y olímpicos que buscan puntos a París 2024. «La idea es que se lleven de Aragua y Venezuela la mejor impresión como país».

En tanto, el presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), Jorge Briceño; manifestó que este evento es el resultado de más de 6 meses de ardua planificación y del esfuerzo mancomunado de los actores involucrados que hicieron sinergia para hacer posible este torneo.

Por su parte, la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, manifestó la gran alegria que albergaba en su corazón de poder dar la bienvenida a 80 atletas provenientes de 11 paises del mundo. «Quiero que sientan el calor aragüeño, la sensibilidad y el amor de su gente. Por ustedes Aragua se esta llenando de gloria. Aragua se convierte en el epicentro del deporte».

Con la puesta en escena de este torneo internacional, Aragua se convierte en una vitrina para mostrar al mundo, no sólo el talento deportivo que poseen sus atletas, sino también la calidad de sus espacio como el «Mauricio Johnson» que cumple con los estándares internacionales.

Los anfitriones estarán representados por 33 atletas, que intentarán imponer su clase en una justa que será muy reñida y de alto nivel, puesto que contará con la presencia de las primeras raquetas del ranking internacional.

Voces internacionales

Nairoby Jiménez y Yonatan Linarez, dupla mixta de República Dominicana y segundos en el ranking internacional de la modalidad.

«En este torneo estamos buscando puntos con mira a los Juegos Panamericanos de Chile 2023 y la clasificación a París 2024. La preparación ha sido muy buena, pienso que podemos hacer una gran final, un buen torneo. Estamos preparados para tener una buena participación. La meta es subir al podio, no irnos con las manos vacías».

Armando Gaitán de México, modalidad individual masculino y numero cinco del ranking internacional.

«Soy la raqueta número 2 de mí país. No me tocó asistir a los Juegos Panamericanos, sin embargo, estamos sumando puntos para una posible clasificación a París 2024. Ahorita me encuentro en el puesto 130 del mundo en el ranking mundial y en el olímpico.

Espero obtener más puntos en este torneo. Y sobre la realización del torneo pues estoy nada más que agradecido, la verdad ha estado muy bien organizado todo, el hotel está de lujo, las instalaciones también de primer mundo. En México a veces hay lugares en los que ni siquiera encontramos este tipo de infraestructura. Mi hermana Haramara Gaitan es la primera del ranking internacional en dupla femenina junto a Sabrina Solis»

Giovanni Totti de Italia, modalidad individual masculino y numero dos del ranking internacional

«Comencé el torneo con una victoria y vamos a buscar más. Tuve una preparación para esta competencia muy intensa. Hace dos semanas atras estuve en Perú en un Challeng, luego una semana de entrenamiento, ahora Venezuela, despues vamos a Perú nuevamente y luego Argelia buscando la clasificación a las Olimpiadas. Me gusta mucho Venezuela. El pabellón es muy bueno. Las personas son muy abiertas y ayudan mucho y eso me gusta mucho».

ANDREINA LEÓN