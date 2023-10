CIUDAD MCY.- Henry Blanco, nuevo mánager de Lara, asumió el mando del club, cuando las prácticas de pretemporada de los Cardenales están por iniciar su segunda semana.

“Súper emocionado de estar aquí y tomar las riendas del equipo. Agradecido con los coaches por el trabajo que han hecho, César (Izturis), Tomás Pérez, todos ellos. Han formado un buen grupo de trabajo. Me ha gustado lo que he visto”.

Blanco, quien funge como instructor de receptores y estrategia en los Nacionales de Washington, descansó algunos días, después de concluir la ronda regular de las Mayores.

“Es poco difícil (seguir al conjunto a distancia) porque, obviamente, uno tiene que estar en las prácticas y verlo con sus propios ojos, pero después de terminar la temporada de Grandes Ligas, quería pasar un tiempo con mi esposa y mis hijos”, explicó.

Durante su ausencia, Izturis, coach de banca, estuvo a cargo.

“Estábamos en la misma página. Nos reuníamos a las 8:00 de la mañana (vía video llamada) para discutir lo que se iba a hacer ese día. Los muchachos han entendido cuál será la meta y eso es importante para lo que se está trabajando antes de comenzar la temporada”, puntualizó el estratega, que en los próximos días piensa ir hablando con cada uno de sus dirigidos.

“(De los importados) sólo conocía a (Yoel) Yanqui, que lo vi jugando el año pasado con Magallanes. Hoy observé los trabajos de Graham (Spraker) y (Alex) Sanabia, soltaron bullpen y me gustó su sesión”, puntualizó.

Blanco, de 52 años de edad, no quiso hacer pronósticos sobre lo que pudiera hacer Cardenales en la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

“Si nos mantenemos saludables, vamos a hacer muchas cosas. No me gusta prometer que quedará campeón, pero si vamos a mejorar muchas cosas, que el año pasado, no se pudieron lograr”, señaló el piloto que llevó a Tiburones de La Guaira disputar su primera final en 11 años durante la campaña 2022-2023.

PRENSA LVBP