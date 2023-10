CIUDAD MCY.- Este domingo una agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que suministra ayuda a millones de palestinos advirtió acerca de una grave crisis de combustible en la Franja de Gaza.

«En tres días nos quedaremos sin combustible en la Franja de Gaza y por tanto muchos servicios básicos colapsarán», alertó el jefe de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (Unrwa), Philippe Lazzarini.

“Sin combustible no habrá agua ni hospitales ni panaderías que funcionen. Sin combustible, la ayuda no llegará a quienes la necesitan desesperadamente. Sin combustible no habrá asistencia humanitaria”, advirtió Lazzarini, quien agregó que sin combustible le fallarán al pueblo de Gaza cuyas necesidades crecen a cada hora.

“Hago un llamado a todas las partes y a quienes tienen influencia sobre ellas para que permitan de inmediato la entrada de combustible y garanticen que se utilice estrictamente para evitar un colapso de la respuesta humanitaria”, subrayó.

Lazzarini celebró las primeras entradas de ayuda humanitaria desde Egipto, pero aseguró que es insuficiente.

«Para que Gaza tenga sentido necesita una línea de suministro humanitario ininterrumpida y ampliada», advirtió.

El jefe de la Unrwa señaló que sus instalaciones en ese territorio acogen a más de medio millón de personas que se refugiaron allí para escapar de las bombas israelíes.

Este domingo, la Unrwa denunció en su cuenta en la red social X (antiguo Twitter) que al menos 29 de sus trabajadores murieron en el enclave debido a los ataques israelíes, iniciados hace 16 días.

«Estamos en shock y de luto. La mitad de estos colegas eran profesores. Como agencia, estamos devastados», publicó en la red social.

AVN