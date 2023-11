CIUDAD MCY.-El venezolano Lolo Bellorín se garantizó en la final de la shortboard hombres, Tatiana Weston Webb (BRA) en la de shortboard damas, Piccolo Clemente (PER) en la de longboard hombres, María Fernanda Reyes (PER) en la de longboard hombres Zane Schweitzer (USA) en la de SUP Surf hombres y Aline Adisaka (BRA) en la de SUP surf damas.

Los finalistas tendrán que esperar, en las series de bronce a los surfistas ganadores: Miguel Tudela (PER) o Lucca Mesinas (PER) en shortboard hombres, Leilani McGonagle o Sanoa Olin en shortboard damas, Rafael Cortez (CHI) o Carlos Bahía (BRA) en longboard hombres, Lía Reyes Díaz (CRC) o Chloe Calmón (BRA) en longboard damas, Finn Spencer (CAN) o Luiz Diniz (BRA) en SUP surf hombres y Vania Torres (PER) o Isabella Gómez (COL) en SUP Surf femenino.

AGENCIAS