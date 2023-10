CIUDAD MCY.- Tal y como lo había anunciado el propio jugador, Rafael Marchán, catcher grandeliga de Filis de Filadelfia se unió a Tigres de Aragua después de finalizar sus compromisos en Estados Unidos y se encuentra listo para aportar a la causa bengalí desde la tercera semana de acción.

«Estoy contento de ya estar con el equipo, me siento físicamente bien me he mantenido haciendo mi trabajo de béisbol y físico en Estados Unidos, contento de estar aquí, de empezar a jugar y ayudar al equipo a ganar», comentó Marchán quien estuvo en el equipo reserva de Filadelfia en la postemporada, por lo que se mantuvo activo durante todo ese tiempo.

CIUDAD MCY.- Marchán llega con la misión de sumar a la causa bengalí para conquistar el objetivo final que es alcanzar el campeonato, «Todo lo que se pueda aportar es importante, somos un equipo y el aporte de cada uno es importante, en lo particular me siento bien, el time del swing está bueno, lo importante es seguir viendo pitchers para seguir poniéndome a tono», comentó el catcher.

Sin duda alguna, este fue un año productivo para Marchán en AAA, pasó por el quirófano por una operación en una de sus manos, pero pudo recuperarse y finalizar a todo tren, «Este año tuve una operación, gracias a Dios me pude recuperar al 100%, tenía un poco de miedo al principio porque era una operación bastante delicada en la mano, pero gr4acias a Dios se me dieron las cosas para que el ajuste fuera bueno y me enfoqué en hacer mi trabajo, ser más consistente, seleccionar mejores pitcheos, tener mejores turnos y mantenerme en las bases», indicó Marchán quien en el 2023 dejó un promedio al bate de .305 producto de 58 imparables en 190 turnos al bate, con 28 carreras anotadas, 14 dobles, 3 triples, 2 jonrones y 35 carreras impulsadas, entre clase A, A avanzada y AAA.

Sobre algún tipo de limitación, su organización, Filis de Filadelfia no le ha informado nada hasta los momentos, por lo que se mantiene mentalizado en acompañar a Tigres de Aragua hasta donde pueda estarlo, «Hasta los momentos ellos no me han dicho nada, yo quería llegar temprano porque soy nuevo en la organización y quiero sacar provecho de esta experiencia y estar con el equipo lo más que pueda», comentó.

Para el joven receptor con experiencia en Grandes Ligas, será un honor jugar bajo el mando de Buddy Bailey, uno de los managers más ganadores del béisbol profesional venezolano, «El manager Bailey es una leyenda, yo recuerdo cuando era pequeño era uno de los managers más famosos y ganadores en Venezuela, me siento honrado de ser parte de su equipo y compartir en este trabajo», indicó.

Por último, el receptor de 24 años invitó a toda la fanaticada tigrera a continuar con el apoyo al equipo por el resto de la temporada, «La invitación a los fanáticos es que nos apoyen, este es un equipo que está hecho para ganar, estamos seguros que vamos a llegar a la final», finalizó.

PRENSA TIGRES DE ARAGUA