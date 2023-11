CIUDAD MCY.-El fiscal general de la República, Tarek William Saab, hizo un llamado al titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OCNUDH), Volker Türk y al fiscal de la corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, para que imiten la reciente renuncia a su cargo del director de la oficina de Nueva York del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Craig Mokhiber, en vista de la “inacción” de estos organismos internacionales ante la acción criminal del sionismo israelí en Gaza.

El Fiscal posteó en su cuenta de la red social X @Tarekwiliamsaab

“Ciudadanos Volker Türk Alto comisionado de Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Karim Khan Fiscal de la Corte Penal Internacional, en mi condición de luchador por la paz y los Derechos Humanos -causa en la que he militado activamente desde hace 46 años- y como hombre nacido en un hogar de inmigrantes árabes libaneses (que desde los años 50’ del siglo pasado echaron raíces en nuestra patria venezolana) y que me hace sangre de esa sangre palestina derramada: asisto conmovido de cómo ante el HOLOCAUSTO más criminal en la historia reciente de la Humanidad -que ya lo es el exterminio serial de mujeres, ancianos, hombres y niños- ejecutado desde hace un mes por el sionismo israelí: los organismos internacionales que ustedes dirigen no han procurado realizar ninguna diligencia efectiva para detener ya esa bestial matanza”.

Seguidamente, Saab compartió un fragmento de la carta de renuncia del director de la oficina de Nueva York del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Craig Mokhiber, quien aduce la inacción de los organismos de la ONU para prevenir el “genocidio” de la población palestina en la Franja de Gaza a manos de Israel.

Mokhiber expresa: “Escribo en un momento de gran angustia para el mundo, incluso para muchos de nuestros colegas. Una vez más, estamos viendo un genocidio que se desarrolla ante nuestros ojos, y la Organización a la que servimos parece impotente para detenerlo”.

“Esta renuncia -digna de imitar- de dicho alto cargo de la @OACNUDH es una acción ética que revela la decencia y el compromiso de quien avergonzado por la complicidad de los grandes centros de poder de la Tierra, con el más salvaje holocausto que ha conocido la civilización en este siglo XXI (semejante al protagonizado por Hitler contra la población judía durante el siglo pasado) ha preferido dimitir a sus responsabilidades en la ONU a ser cómplice de la destrucción total de Gaza”, puntualizó William Saab.

AGENCIAS