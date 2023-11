***La hora de Play Ball será a las 7:00 de la noche, en la que por primera en la temporada 2023-2024 se enfrenten estos dos equipos***

CIUDAD MCY.-El estadio José Pérez Colmenares de Maracay, albergará el primer encuentro de la rivalidad felina entre los Tigres de Aragua vs Leones del Caracas, dos equipos que iniciarán el mes de noviembre con realidades muy distintas.

El actual campeón de la Liga Profesional de Beisbol Venezolano, se encuentra afianzado en el segundo lugar de la tabla de clasificación, con 6 encuentros ganados y 3 perdidos, por otro lado, el conjunto bengalí, tiene el mismo récord, pero de manera opuesta con 6 perdidos y 3 ganados, posicionándose casi en el sótano de la liga.

El equipo aragüeño, se encuentra en este momento con una baja a nivel ofensivo muy importante, que no han podido solucionar en los últimos compromisos, teniendo en cuenta, que tiene en su haber nombres como, Alexis Amarista, Carlos Tocci, José Martines o el mismo, Carlos Rivero, grandes bateadores consagrados en la LVBP.

Por el otro lado, tenemos al equipo capitalino, quien está pasando por una alta a nivel ofensivo liderando las estadísticas individuales en jonrones y promedio al bate con, Oswaldo Arcia y Gabriel Noriega respectivamente.

El duelo de hoy es clave para las aspiraciones de los Tigres de Aragua, por dos razones, la primera es hacerse fuerte en casa, un factor clave si quiere jugar el Round Robin y segundo, no hay mejor manera de salir de una mala racha que contra un rival directo y característico como lo es, el equipo de los Leones del Caracas.

Esto causaría un envión anímico en los dirigidos por Buddy Bailey, de cara a iniciar el mes de noviembre con el pie derecho y encaminarse a la clasificación directa, explotando las capacidades ofensivas con que el equipo cuenta.

TABLA DE POSICIONES

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF.

Cardenales 9 7 2 .778 –

Leones 9 6 3 .667 1

Águilas 9 6 3 .667 1

Navegantes 9 4 5 .444 3

Caribes 7 3 4 .429 3

Tiburones 8 3 5 .375 3.5

Tigres 9 3 6 .333 4

Bravos 8 2 6 .250 4.5

JORNADA DEL DÍA

Leones VS Tigres07:00 PM Calendario

Cardenales VS Navegantes07:00 PM Calendario

Caribes VS Bravos07:00 PM Calendario

Tiburones VS Aguilas07:00 PM Calendario

EDGARDO NAVAS